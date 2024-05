OVAJ DEO BEOGRADA SVE POPULARNIJI ZBOG BLIZINE CENTRA I DOBRE CENE: Stanovi bez centralnog grejanja nekima mana, drugima prednost

Blizina centra, dobra saobraćajna veza, veliki broj osnovnih škola i vrtića samo su neki od razloga zbog kojih se beogradsko naselje Karaburma u poslednje vreme sve bolje kotira među kupcima nekretnina.

Prednosti ovog dela grada su mnogobrojne. Primera radi, da biste od Karaburme stigli do Knez Mihailove ulice biće vam potrebna samo jedna linija gradskog prevoza i nekih 20ak minuta vremena i to u doba najvećeg saobraćajnogšpica. Kada na to dodate razvijenu infrastrukturu, mnoštvo zelenila i cene koje su značajno manje od onih u sličnim naseljima jasno je zašto Karaburma postaje sve traženija među kupcima.

Prema rečima Uroša Jovanovića, direktora agencije ART nekretnine, ta zainteresovanost kupaca za ovaj deo grada nije samo trenutna, već postoji nekoliko godina unazad.

- Jednom delu kupaca glavna prednost je veoma dobra povezanost sa užim centrom grada i to pre svega linijama javnog prevoza. Ne treba vam više od 15-ak minuta do Trga Republike. Za veliki deo kupaca presudna je cena koja je dosta povoljnija od nekih drugih lokacija koje su malo bliže, ili čak na istoj udaljenosti od centra. Ovde je moguće kupiti stan za 1.800 do 2.500 evra po kvadratnom metru - kaže Jovanović i navodi koja je to glavna mana stanova u ovom delu grada.

- Jedna od najvećih mana stanova na ovoj lokaciji je to što većina zgrada uglavnom nema lift. Pa tako na Karaburmi imate zgrade od četiri, ili čak pet spratova gde se penjete isključivo stepenicama, iako je sada propis da zgrade sa više od četiri sprata moraju da imaju lift. To je i razlog da u većini zgrada stanovi koji se nalaze na trećem ili četvrtom spratu imaju nižu cenu u odnosu na one sa prvog ili drugog sprata.

Naš sagovornik navodi da još jedna stvar godinama unazad neke kupce odbija, a druge opet privlači, a to je da je Karaburma lokacija na kojoj većina zgrada nema centralno grejanje koje je, kako kaže, ipak jedan od zlatnih standard za komforno stanovanje.

- Postoje ljudi koji neće ni da razmišljaju o stanu bez centralnog grejanja, mada, s druge strane veliki je broj onih koji žele da se greju na druge načine i neće da plaćaju visok iznos infostana tokom cele godine. Grejanje na struju jeste skuplje, al s druge strane ga vi uključujete kada hoćete i sami kontrolišete potrošnju, što mnogima odgovara. Oni koji se opredeljuju za Karaburmu prvenstveno to rade zbog blizine centra grada i to su obično ljudi koji su poslom vezani za grad, a opet im grejanje i lift nisu odlučujuće stavke prilikom izbora nekretnine. Vode se parolom: “Grejem se kad hoću na struju” i još ako je manji stan ta potrošnja realno nije velika – kaže Jovanović.Naš sagovornik navodi da kada govorimo o izboru između starih i novih stanova na ovoj lokaciji moramo da imamo u vidu da ovde ipak dominira starogradnja:

- Malo je novogradnje. Jedan deo je izgrađen oko tržnog centra Big fashion, međutim, to je brzo rasprodato i to po nekim cenama koje su poprilično odudarale od onih koje važe za ostatak Karaburme. Ti stanovi sada kod preprodavaca idu i do 3.000 evra po kvadratu, a na samo nekoliko stotina metara dalje kvadrat je jeftiniji i po 1.000 evra Jeste da su nove zgrade i odlična lokacija, lepo mesto, al je to za većinu velika razlika u ceni, a lokacija maltene ista.

- Inače, osim dela oko tržnog centra Big, nije neki izbor novogradnje na Karaburmi, odnosno mislim da je uopšte i nema, ili ako ima onda je to još po neka jedinica u nekoj maloj zgradici od 5, 6 stanova.

Jovanović objašnjava da se trenutno na Karaburmi uglavnom grade male zgrade sa 10 do 15 stanova, što takođe može biti privlačno za određeni broj ljudi koji ne vole život u velikim zajednicama.

- U jednoj od najpoznatijih ulica na Karaburmi, Marjane Gregoran, i to na uglu sa Vojvode Micka, što je prilično dobra lokacija, u ovom trenutku se gradi objekat sa samo tri ili četiri sprata, tako da je jako mala ponuda novih stanova. Što se tiče kupaca, mislim da su uglavnom porodični ljudi koji vole to što ima parkova, škola, vrtića, a ima i dosta prodavnica.Kada govorimo o rentabilnosti nekretnina u ovom naselju, naš sagovornik navodi, da je odnos cene i kvaliteta vrlo dobar i da su kupovine u ovom kraju prilično isplative i dodaje da je Karaburma čest izbor studenata.

- Mladi koji iz unutrašnjosti dolaze u Beograd da studiraju rado biraju Karaburmu i tamo rentiraju stanove ili im roditelji kupuju. Treba pomenuti i to da je sada dosta više kreditnih kupaca nego pre godinu dana. Situacija sa kreditima se sada malo normalizovala pa je to razlog - kaže Jovanović.

(Kurir.rs/Sasomange)