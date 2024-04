SUKOB MIŠLJENJA OKO TRŽIŠTA NEKRETNINA! Stručnjaci u diskusiji oko života u selu i gradu: Da li se očekuje pad cena stanova?

Jedan od gostiju emisije "Ni pet, ni šest" kod voditeljke Jovane Grgurević bio je Goran Petrović, koji se odlučio na nesvakidašnji potez, a to je da ode u selo i tamo započeo posao preko interneta.

Takođe, u današnjoj emisiji se analizirala cena stanova, kao i to da su dva stručnjaka ušla u diskusiju oko toga da li će cene u narednom periodu padati ili stagnirati, rasti.

Detaljnije o tome šta su pričali pročitajte u nastavku teksta, a gosti na Kurir televiziji bili su Goran Petrović, jutjuber na kanalu "Povratak na selo", Dušan Mirkulovski, agent za nrekretnine i Vladimir Đukanović, ekonomista.

Petrović je pričao o svojoj ideji da ode na selo i živi od Jutjuba, odnosno digitalnog sveta:

- Hvala Bogu to ide nekom uzlaznom putanjom, sve više ljudi prepoznaje to što radim, vide da je kvalitetan sadržaj, iako je to relativno pitanje. U principu, pomažem ljudima, želim da imam dobre komšije, a koliko su oni dobri to ljudi mogu videti u mojim klipovima. Bitan je komšiluk, upoznajte te ljude, družite se, vi ostatak života treba da provedete u tom okruženju, nije to poput radnje pa da se zadržite pet minuta i više nikada ne kročite tu. Takođe, na selu više zavisite od njih, nego u gradu.

Mirkulovski je odgonetnuo u kojoj meri utiče na cenu sprat na kojem se stan nalazi.

- Sigurno da ljudi razmišljaju i o bezbednosti na taj način, a prizemlje uvek ima nižu cenu u odnosu na ostale spratove. Pre svega je prisutna bezbednost, ali se i vidi se sve ono što se dešava u domu, pa mora da se razmišlja i o tome, svetlost je manja u prizemlju. Sve to doprinosi manjoj ceni, ali i ako moraju rešetke da se stave zbog bezbednosti - rekao je Mirkulovski, pa se osvrnuo na generalnu cenu stanova:

- Imamo pad prometa već drugu godinu zaredom, ali ne i pad cena, što je malo drugačije nego što bi trebalo da bude. U ovom trenutku se očekuje da se to razreši, a svemu tome ne idu u prilog to što se otvaraju nova makroekonomska pitanja, kao što su ratovi, pa ljudi iz straha još više ulažu u nekretnine. Još uvek kod nas nema pad kamatnih stopa, očekuje se do kraja godine, i onda se očekuje da se pokrene celo to tržište. Postoji svega nekoliko investitora koji nude popuste, ali ne neke drastične.

Đukanović je diskutovao o cenama, pa je izjavio da stanje ne terenu nije toliko napeto.

- Situacija na terenu nije baš takva, spuštaju cene i te kako, a cene su pale za nekih pet odsto. Moja procena je da će do kraja godine pasti za nekih 15%, neminovno je jer nema prometa. Kod nas je dosta haotično tržište nekretnina, nemate jasne podatke. Svedok sam nekoliko primera, konkretno, par mojih firmi je prisutno na tržištu, potražnja je manja našoj firmi za nameštaj. Čak smo i tužili jednu brokersku kuću jer nije imala para da isplati. Konkretno, moj partner je u pregovorima da kupi veći stan i postigao je cenu koja je 25 odsto manja. Ponudili su mu cenu, ja sam mu rekao šta da ponudi, oni su ga blokirali, pa ga nazvali. Poznajem tu psihologiju, ceo život sam u pregovorima - tvrdi Đukanović.

