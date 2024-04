KAPARA ZA STAN OD 200.000 € MOŽE DA BUDE I 100 € ILI DA UOPŠTE NE POSTOJI: Verovali ili ne, samo jedan USLOV vas deli od toga!

Često ljudima izaziva glavobolju kada odluče da kupe neku nekretninu i shvate da moraju da daju i veliku kaparu za nju. Međutim, agent za nekretnine otkriva da ona može da bude niža od 10 odsto ili da je čak i nema, ali da je neophodno da prodavac pristane na to.

U jednom videu na TikToku agentkinja ističe da kapara za stan od 100.000 evra može da broji 2.000 evra, isto kao i 8.000, a da za stan od 200.000 evra avans može da iznosi i 100 evra, što znači da je sve individualno i da zavisi od dogovora.

foto: Profimedia

- Da li možete da kupite stan od 300.000 evra tako što ćete zaključiti predugovor, a da niste dali kaparu prodavcu? Verovali ili ne, možete i to. To znači da kapara ne mora da bude 10 odsto, može da bude i manja od toga ili ne mora uopšte ni da postoji. Jedini uslov je da prodavac pristane na to - zaključuje ona.

Dakle, postoji rešenje vašim glavoboljama, samo je neophodno da se uspostavi adekvatan dogovor i sklopi predugovor sa prodavcem, kako ne bi kasnije došlo do komplikacija.

kurir.rs/TikTok