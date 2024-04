OVO SU ULICE NA VRAČARU U KOJIMA SE UVEK TRAŽI KVADRAT VIŠE: Novogradnje vrlo kvalitetne, kuća gotovo i da nema u prodaji

Vračar je izuzetno tražena lokacija među stanovnicima Beograda zbog svoje centralne pozicije u gradu, koja omogućava brz i lak pristup svim delovima grada. Osim toga, Vračar nudi raznovrsnost nekretnina, od starih i šarmantnih stanova do modernih novogradnji, prilagođenih različitim potrebama i životnim stilovima. Uz to, ova opština je poznata po svojoj bogatoj kulturnoj sceni, brojnim parkovima i zelenim površinama, kao i prisustvu različitih komercijalnih i obrazovnih institucija, što je čini privlačnom destinacijom kako za život, tako i za investiciju u nekretnine.

Ako se, međutim, odlučite da na ovoj opštini kupite stan trebalo bi da znate da su ovde nekretnine uvek bile skupe, a po svoj prilici i prema mišljenju stručnjaka, uvek će i biti. Slična je situacija i na Starom gradu.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Jedna od glavnih karakteristika kada je ponuda nekretnina na Vračaru je veliki broj starih stanova. Prema rečima stručnjaka, iako se na Vračaru danas dosta zida, to nije bio slučaj do 2000. godine. Do tada su, kako navode, nove zgade nicale skoro isključivo oko Hrama Svetog Save. Danas na Vračaru postoji veliki broj vrlo kvalitetnih novogradji koje po pravilu imaju izrazito visoku cenu.

- Na Vračaru se danas uglavnom kupuju mali stanovi za rentiranje ili za rešavanje stambenog pitanja i to su uglavnom jednoiposobni ili manji dvosobni stanovi. Sa druge strane postoje i kupci koji za popriličan keš kupuju velike, samim tim i vrlo skupe stanove. Srednji sloj kupaca gotovo da uopšte ne postoji. Dakle, imate one koji su prinuđeni da zbog velikih kirija koje sada iznose od 500 do 700 evra ubrzano rešavaju stambeno pitanje i prosta računica im pokazuje da je bolje plaćati svoju ratu nego davati nekom drugom novac. Oni uglavnom dižu stambene kredite i pazare nekretnine od 120.000 do najviše 170.000 evra. Ovi drugi koji kupuju za keš spremni su da plate i do pola miliona evra za kvalitetan stan na ovoj opštini – kaže Davorka Tasić, menadžer u agenciji Kvadrat nekretnine.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Naša sagovornica ističe da sve ono što je kvalitetno i dobro ima i jaču cenu. Kaže da su to većinom novi stanovi, dok salonaca na ovoj opštini gotovo i da nema u ponudi, jer svako ko poseduje takav stan i uspeo je da ga sredi, ne želi da ga proda.

- Postoje delovi Vračara gde se uvek tražio kvadrat više, a tako je i danas. Primera radi, stanovi u Krunskoj, Njegoševoj, ili u poprečnim ulicama od Resavake do Kalenić pijace uvek su bili atraktivni. Ovde su u ponudi nekretnine u zgradama različite starosti pa tako ima onih iz tridesetih godina prošlog veka, zatim oronulih socrealističkih iz pedesetih, ali i manje kvalitetnih koji su se gradili osamdesetih i nešto malo devedesetih godina 20. veka – otkriva Tasićeva.

Kako kaže, velika je potražnja za stanovima u Prote Mateje i Smiljanićevoj ulici.

Tu postoje odlične novogradnje sa podzemnim garažama koje imaju salonsku visinu i podsećaju na stare zgrade ukrašene kovanim gvožđem. To mora dobro da se plati jer je i cena gradskog-građevinskog zemljišta na ovakvim mestima veća nego, na primer, na Voždovcu ili Zvezdari, a sve to ulazi u konačan iznos - kaže naša sagovornica.

foto: Shutterstock

Ponuda kuća, s druge strane, na Vračaru je prilično mala.

- Kuće se jedino nude na Neimaru i to su prilično skupe nekretnine koje idu za više od 800.000 ili 900.000 evra. Međutim, pitanje je koliko je ulaganje u kupovinu kuće rentabilno. Na primer, ako izdvojite toliki novac trebalo bi bar da je ta kuća deljiva jer za dvadesetak godina deca porastu i odu, a vi ste u nju mnogo uložili i to vam se sigurno neće vratiti. Zato je dobro da postoji opcija da se podele. Mada, uopšteno gledajući, na Vračaru je baš mali broj vila u ponudi - otkriva naša sagovornica.

Što se tiče samog kvaliteta gradnje Tasić kaže da investitori koji grade na Vračaru to rade kvalitetno i navodi da je izazovno zidati u centru grada.

Investitori su uglavnom već izverzirani. Kod njih se tačno zna ko radi koju opštinu. Ako su ušli na jednu tu u glavnom i ostaju. U centru konkretno je teško zidati jer samo da dođe kamion mora da se zatvori cela ulica, pogotovu ako je jednosmerna, a to naravno poskupljuje gradnju. Nijedan investitor koji zida Karaburmu i Rakovicu neće doći na Vračar - kaže naša sagovornica.

kurir.rs/Sasomange