STAN NA DAN U BEOGRADU UPOLA JEFTINIJI NEGO U BUDIMPEŠTI: Sve unosniji biznis, ulaganja minimalna, ali nosi jedan ozbiljan rizik

U gradu u kome se sve više turista odlučuje da, umesto sobe u hotelu, iznajmi stan na dan, mnogo je Beograđana koji na ovaj način izdaju svoje nekretnine. Država je zbog toga odlučila da pojača kontrolu ove delatnosti. Upućeni upozoravaju neprijavljene stanodavce na nepredviđene događaje i da sa onima koji iznajme smeštaj rizikuju mnogo veće probleme.

U Srbiji ima više od 22.500 registrovanih stanova koji se izdaju na dan i vode se kao ugostiteljski objekti. I neregistrovanih je mnogo, ali se tačan broj ne zna. Ipak, ima i onih koji imaju zabranu za izdavanje. Sto pedeset ljudi je kažnjeno i zabranjeno im je da se bave ovim poslom.

Dunja Đenić iz Ministarstva turizma i omladine napominje da stanovi moraju biti registrovani u predviđenom registru – za pravna lica to je Agencija za privredne registre a za fizička centralni informativni sistem.

Moraju podneti zahtev za kategorizaciju ako govorimo o objektima koji podležu tome. Taj zahtev se podnosi, digitalno onlajn, putem centralnog informacionog sistema i u zavisnosti da li je navedeni objekat kategorisala lokalna samouprava ili je nadležno ministarstvo obavilo kategorizaciju, objašnjava Đenićeva.

Svaki objekat mora da zadovolji minimalne tehničke uslove koje propisuju podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o ugostiteljstvu.

Januar i februar su nepovoljni meseci za poslovanje, kažu iz Privredne komore Srbije, a najveći problem je nelojalna konkurencija.

SMEŠTAJ PREVIŠE JEFTIN? Nenad Todorović iz Privredne komore Srbije navodi da su cene privatnog smeštaja u Beogradu na nivou od pre dvadeset godina. - Za Beograd bi apartman trebalo da bude skuplji od hotelskog smeštaja jer ima pogodnosti kao što je kuhinja. Mi smo trenutno najjeftiniji, Budimpešta je duplo skuplja, Solun takođe a da ne govorimo o daljim destinacijama tipa Barselona, Milano, Rim gde su cene i četiri puta veće - navodi Todorović.

Todorović apeluje na stanodavce da podignu cene minimum 30 procenata jer je minimalna preporučena cena za Beograd 70 evra. Prema njegovim rečima, sa trenutnih od 40 do 50 evra za dan, niko ne može da se pripremi za Ekspo, da renovira stan.

U Beogradu se sada beleži mnogo više noćenja nego pre deset godina, kažu iz Turističke organizacije Beograda. Miodrag Popović podseća na veoma neprijatnu situaciju koja se desila jednom vlasniku koji nije registrovao svoj smeštaj i nije naplatio boravišnu taksu.

- Došlo je do smrtnog slučaja, čovek je umro prirodnom smrću, u privatnom smeštaju koji nije bio registrovan. Niko ne bi voleo da, pre svega ovaj grad, zemlja, a pogotovo pružalac usluga odgovara zbog toga što je iznajmio smeštaj nekome ko planira teroristički napad - kaže direktor Turističke organizacije Beograda.

Takođe, jedan Beograđanin se javno oglasio ovim pitanjem i naveo kako je izgledala jedna situacija u zgradi u kojoj on živi.

- Zgrada u kojoj stanujem duže od 40 godina, ima devet spratova i četiri ulaza. Svi stanovi su isti, osim u prizemlju i na krajevima zgrade. Vlasnik dva stana na našem ulazu rešio je da ih izdaje, ali je prethodno od jednog stana pravio dva. To je izgledalo ovako: Stanari nisu bili upoznati sa svojim pravima i obavezama, postojala je obaveza da saglasnost za takve radove da najmanje 70 procenata vlasnika stanova, ali je u to vreme upravnica zgrade kazala da to više ne važi, a bila je pravnica po struci - počinje on.

- Privatni izvođač radova angažovao je van radnog vremena radnike koji su pneumatskim čekićima razbijali betonske ploče do neko doba uveče. Potresala se cela zgrada pa je od vibracija došlo do pucanja dva radijatora u drugim stanovima i poplava koje su uništile stvari, a parket se digao u više stanova i vrata nisu mogla da se zatvaraju. Najgora poplava trajala je oko dve nedelje, jer se nije moglo ustanoviti u kojem stanu je popustila vodovodna cev, a voda se slivala niz zidove i uništavala stan starije osobe koja živi sama.

- Sve vreme radova vlasnik stanova je slatkorečivo obećavao da će o svom trošku sve dovesti u prvobitno stanje. Kada su stanari odbili da vlasnik stanova uredi ulaz zgrade, ali o trošku stanara, sve je i ostalo na tim obećanjima. Ja sam morao da angažujem dva radnika i da ih platim posle dva meseca čekanja na 'njegove' radnike - objašnjava on.

Navodi da su tek po završetku radova stanari konstatovali da je pregradnjom jednog stana i pretvaranjem u dva izgrađeno i kupatilo sa ve-ceom tačno iznad kuhinje donjeg stana, što je značilo da su izmešteni vodovod i kanalizacija.

- O vertikalnoj ventilaciji koja je 'presečena', a mora da postoji u svim većim zgradama, niko i ne pita jer sve vreme radova nikakva inspekcija nije obilazila 'gradilište' niti su stanari imali uvid u to šta se u stvari radi. Kad je reč o korišćenju, vlasnici susednih stanova, koji svoje obaveze prema državi godinama redovno izmiruju, više nemaju svoj mir niti zaštitu države, čiji inspektori izgleda u svojim kancelarijama čekaju da im neko donese na sto 'predmet' po kojem bi postupili.

- Stanovi za izdavanje imaju podove od jeftinog laminata, bez ikakvih prostirki, radi lakšeg održavanja. Stanari se svaki čas smenjuju, u bilo koje doba dana ili noći, pomeraju stolove, stolice, fotelje, krevete i drugi nameštaj prema svojim navikama. Smena 'putnika', s koferima na točkiće, u svako doba dana i i noći, poseban je doživljaj, koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. A više ne postoji kućni savet, domar. Sada plaćamo upravnika zgrade koji se pojavio samo prilikom svog postavljanja i nikad više. Nedavno je objavljeno da su upravnici zgrada osnovali svoje preduzeće za održavanje zgrada. Znači da će raditi ono što je do juče dobro radio Infostan, zaista inovacija - zaključio je.

