JAPANKA SE PRESELILA U ŽENEVU I KIRIJU PLAĆA SKORO 7.000 $: Život je ovde možda skup, ali čini se da vredi! 384 $ SAMO ZA PARKING

Švajcarska se već dugo godina nalazi na mnogim listama najboljih zemalja za život, a Ženeva je jedan od omiljenih gradova za sve one koji žele da iskuse sve prednosti koje Švajcarska ima da ponudi svojim stanovnicima.

- Živela sam u stranim zemljama veći deo svog života. Poreklom sam iz Japana, živela sam u ukupno šest zemalja. Poslednjih 15 godina Ženevu u Švajcarskoj nazivam svojim domom - kaže za CNBC Shizuka McNeill, finansijska specijalistkinja i vlasnica firme AVoyage Financial Literacy.

- Tada smo moj tadašnji muž i ja odlučili da se preselimo ovde, u njegov rodni grad kada je naše prvo dete bilo staro samo 10 meseci. Želeli smo da promenimo užurbanost Njujorka i Londona, gde smo dugo radili kao investicioni bankari. Podizati porodicu ovde je ogroman blagoslov. Sada moj bivši muž i ja zajedno odgajamo dvoje tinejdžera. Njegova kuća je samo pet minuta hoda od moje. Ženeva je drugačija od bilo kog drugog mesta gde sam živela, i pronašla sam nešto što je zaista dobro za mene - objašnjava ona.

Cena života u Ženevi

- Naš zakup je neograničen, a svako povećanje kirije je povezano sa indeksom zasnovanim na inflaciji. Nismo doživeli povećanje stanarine u poslednjih 15 godina, pre svega zato što ovde nije bilo značajnije inflacije - kaže McNeill.

- Kada smo prvi put potpisali ugovor o zakupu, dali smo depozit za tromesečnu vrednost zakupa. Moji mesečni troškovi uključuju 6.970 dolara za iznajmljivanje, 384 dolara za parking, 1.452 dolara za zdravstveno osiguranje, 578 dolara za grejanje i 266 dolara za internet i telefon.

Iako je sistem javnih škola ovde odličan, deca nemaju nastavu sredom popodne, tako da briga o deci u tom periodu može biti skupa.

- Iako život uopšte može biti skup, meni se čini da je vredno. Visoki troškovi života uravnoteženi su posvećenošću Ženeve visokom kvalitetu života njenih građana. Grad ima stroge propise za zaštitu životne sredine, bezbednost hrane i zdravstvene standarde. Minimalna plata je 27 dolara po satu - kaže McNeill.

foto: EPA / Salvatore Di Nolfi

Koliko je Švajcarska bezbedna za život?

Švajcarska se stalno svrstava u jednu od najbezbednijih zemalja na svetu.

- Lično sam smatrala da je zdravstveni sistem u Ženevi izuzetan. Кada mi je dijagnostikovan rak 2018. godine, mogao sam da se podvrgnem operaciji u roku od devet dana. Dobila sam odličnu pažnju tima visokokvalifikovanih i pažljivih lekara tokom veoma zastrašujućeg vremena. Delimično zahvaljujući ovom brzom i efikasnom odgovoru, još uvek sam u remisiji šest godina kasnije - objašnjava ona.

- Sa komšijama, od kojih neki žive ovde 50 godina, osećam se potpuno opušteno. To što sam deo ove zajednice mi pruža veliku radost.

Dobra povezanost u čitavom gradu

- Ženeva je veoma pristupačna. Кada treba da obavim kućne poslove u gradu, sve što mi je potrebno - od supermarketa do pošte - je tako centralizovano. U Londonu bi mi za jedan posao trebalo pola dana. U Ženevi mogu da uradim šest do sedam za to vreme - kaže McNeill.

- Okruženi smo šarmantnim pekarama, divnim prodavnicama sladoleda, joga studijom, modernim buticima, udobnim kafićima i privlačnim restoranima. Mirno Ženevsko jezero je manje od jedne milje od našeg mesta i tamo često idem da džogiram i šetam.

Ženeva je centar za organizacije poput Ujedinjenih nacija, Svetske zdravstvene organizacije, Svetskog ekonomskog foruma i Crvenog krsta. Grad privlači diplomate i iseljenike iz celog sveta. Šetajući ovde ulicama, čućete ljude koji govore različite jezike.

- Moja deca su odrasla govoreći francuski, engleski, nemački i japanski. Čak i sa velikim brojem ljudi različitih nacionalnosti koji žive ovde, da biste se u potpunosti integrisali u zajednicu, morate biti voljni da pokupite nešto francuskog.

- Volim što možemo putovati na toliko mesta, pošto je međunarodni aerodrom udaljen manje od pola sata od centra grada. Jedna mana je nedostatak direktnih letova do nekih oblasti SAD-a. Zbog toga, moja porodica u Japanu mi ponekad izgleda još dalje. Prednost naše lokacije je što vas 30 minuta vožnje u bilo kom pravcu od Ženeve vodi u zadivljujući alpski pejzaž koji je savršen za planinarenje i skijanje. Automobilom možemo sa lakoćom posetiti Francusku, Italiju, Nemačku i Austriju. Кada moja deca porastu, nadam se da ću više vremena provoditi u SAD i Japanu - ali dom će uvek biti u Ženevi - kaže Shizuka McNeill.

(Kurir.rs/Blic/CNBC)