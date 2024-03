LOKACIJA NA KOJOJ I SRBI RADO PAZARE STAN: Ne dvoume se da daju i 1.300 evra po kvadratu ako do obale mogu peške!

Halkidiki i centar Atine ubedljivo su dve najtraženije lokacije za kupovinu nekretnina među stranim kupcima u Grčkoj, dok su najpopularnija područja za kupovinu kuća u 2023. bila predgrađa i centar Soluna, kao i južna i severna predgrađa Atine, podaci su platforme za pretraživanje nekretnina Spitogatos. Kada je Halkidiki u pitanju, mesta na kojima su nekretnine najtraženije jesu Kasandra, Sitonija, Kalikratija, Mudanja i Palini, piše GRTimes. Dok je za nekretnine u Grčkoj najveće interesovanje državljana SAD, Nemačke i Velike Britanije, značajni kupci su svakako i stanovnici balkanskih zemalja, između ostalih i Srbi.

foto: Shutterstock

Bugari troše više od Srba

Portal Naftemporiki navodi da su Bugari prvi na listi kupaca nekretnina na Halkidikiju, a slede ih Srbi, Rumuni i Izraelci. Nemački penzioneri našli su se na poslednjem mestu jer su zainteresovani uglavnom za kupovinu malih, niskobudžetnih seoskih kuća. Suvlasnik portala za prodaju nekrenina Halkidiki Properties Jorgos Cigaras rekao je nedavno za grčke medije da je na Halkidikiju više od 50 procenata nekretnina u rukama stranih državljana. Kako je objasnio, najviše novca za nekretnine na Halkidikiju izdvajaju Bugari, dok Izraelci, s druge strane, nastoje da investiraju u jeftinije nekretnine sa ciljem da ih dograde, renoviraju i preprodaju po većoj ceni.

- Izraelski investitori imaju osnovnu karakteristiku u odnosu na druge investitore u regionu Halkidikija jer traže nekretnine po niskim cenama, dok grčko tržište beleži konstantan rast cena - objasnio je on.

foto: Shutterstock

Što se tiče interesovanja državljana Srbije, Cigaras je naglasio da oni uglavnom traže manje nekretnine i voljni su da plate od 60 do 70.000 evra, baš kao i kupci iz Severne Makedonije. Veći budžet za kupovinu nekretnine na Halkidikiju pak, imaju Bugari i Rumuni, pa Cigaras kaže da čak 70 procenata kupaca iz ovih zemalja traži nekretnine u vrednosti do 150.000 evra. Samo 12 do 15 procenata traži kuće do milion evra, dok preostali nameravaju da potroše do 500.000.

- Ima i slučajeva kada njihovi zahtevi nemaju novčani limit - karakteristično je primetio Cigaras.

KOLIKO KOŠTA KVADRAT NA HALKIDIKIJU? Prema podacima portala 'Spitogatos', u poslednjem kvartalu 2023. godine prosečna cena kvadrata na Halkidikiju iznosila je 2.193 evra po metru kvadratnom, što je za 12,1 procenat više nego u istom periodu prethodne godine kada je kvadrat iznosio 1.957 evra. Najniže cene i dalje su u Olimpskoj regiji gde se kvadrat može naći već za 1.300 evra u starogradnji, a u novogradnji od 1.800.

Nikola Nedeljković iz kompanije Grekodom Development kaže da se cene kvadrata značajno razlikuju u zavisnosti od toga da li se radi o starogradnji ili novogradnji. - Realno je cena kvadrata u starogradnji 1.800 ili 1.900 evra po kvadratnom metru, pa naviše - naravno, zavisi od mesta, dok novogradnja već može da se nađe za 2.300-2.400 evra u popularnijim mestima - rekao je on dodajući da svakako postoje i mesta u kojima kvadrat iznosi hiljadu evra, ali da se uglavnom radi o neuslovnim nekretninama ili koje su daleko od obale.

foto: Shutterstock

Državljani Srbije uglavnom traže ista mesta, prvestveno nekretnine na "prvom prstu" Kasandri. - Pretežno biraju Kaliteu, Hanioti, Pefkohori i Polihrono, dakle tamo gde su cene jače nego na zapadnoj strani koja je slabije razvijena. Manje je onih koji namerno biraju zapadnu stranu zbog nižih cena, ali ima i takvih - kaže Nedeljković. Kada je u pitanju Sitonija, najtraženije mesto je Nikiti koji se najbrže razvija, pa se cena kvadrata u novogradnji može naći već od 2.400 evra. - Cenu kvadrata svakako diktira blizina mora i kvalitet izgradnje. Osim toga, jedno je kada kupujete stan u zgradi u kojoj ima još deset stanova, a drugo ako je u okviru kompleksa koji sadrži bazen ili dečije igralište i tada cena skače - dodaje. Nedeljković ističe da su se 'Srbi probudili' i da su svesni da je teško naći i za 60-70 hiljada evra nekretninu na Halkidikiju, pa se sada ta granica pomerila i iznosi spremnost da se izdvoji i do 100.000 evra.

(Kurir.rs/Euronews)