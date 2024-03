IMA SE, MOŽE SE! Ko to u Srbiji plaća i 10.000 evra po kvadratu?

Nema sumnje da smo svedoci pravog buma u izgradnji kod nas, i to ne samo u srpskoj prestonici! Zato u pojedinim delovima Beograda čitavi kvartovi menjaju svoj izgled, a u ponudi su sve češće i ekskluzivni stanovi sa bogatim pratećim sadržajima čija vrednost dostiže vrtoglave cene po kvadratu. Kolika je zaista potražnja za luksuznim nekretninama i koje su specifičnosti ovog segmenta tržišta, otkriva Aleksandar Pišćević, licencirani agent i vlasnik agencije Beostatus, koji ima poprilično iskustva u ovom vidu prodaje:

- Tržište luksuznih nekretnina je definitivno u porastu poslednjih desetak godina, posebno sa razvojem infrastrukture, rastom standarda, ali i potražnje. Interesovanje pokazuju ne samo domaći kupci, već i strani nerezidenti kojih je sve više. Primarnu grupu kupaca čini i veliki broj povratnika iz inostranstva, koji od COVIDA sve više dolaze u našu zemlju. Izgradnjom modernih delova grada u top-urbanističkom stilu, koje odlikuje pre svega savremena arhitektura i dizajn i najčešće koncept stanovanja tipa kondominijuma, javlja se potreba za luks stanovima.

Šta se danas smatra luksuznom nekretninom i koliko se taj pojam promenio u odnosu na ranije? Za bogate kupce, koji su sve zahtevniji u svojoj potrazi za idealnim domom, one su mnogo više od samog mesta za stanovanje. Trend u svetu, a sve više i kod nas, je koncept izgradnje koji istovremeno omogućava mirno okruženje, ali i blizinu gradskih dešavanja. Tako kondominijumi nude udobnost i privatnost sopstvenog doma, kao i uživanje u zajedničkim sadržajima, ali isključivo za stanare pod istim krovom. Zanimljivo je i da se sada neke odlike stanova, više cene nego pre, objašnjava naš sagovornik: -

Nekada visina i pogled nisu bili faktori koji su uticali na povećanje cene. Naprotiv, kupci su većinom izbegavali poslednje spratove, dok danas imamo uvezen trend penthausa (poslednjeg sprata) sa lepim pogledom na grad, raskošnim terasama, a i baštama na njima. Takvi stanovi u novogradnji se obično smatraju lux kategorijom i zbog kvaliteta ugrađenih materijala i visoke klase korišćene opreme (npr.sanitarija). Sada cena raste u zavisnosti od visine sprata. U novogradnji se na top lokacijama prvo prodaju najskuplji stanovi sa najboljom pozicijom, a tek kasnije preostali i na nižim spratovima! Nov je i dodatni sadržaj u zgradama: spa centar, teretana i bazen, koji su uslov u luksuznoj gradnji objekta!

1 / 7 Foto: Promo

Odnos ponude i potražnje ekskluzivnih nekretnina je najbolji pokazatelj da je ovo tržište vrlo živo! Na cene skupih stanova, uz pomenutu poziciju, opremljenost, kvalitet gradnje i ekstra sadržaji, i dalje najviše utiče lokacija. Delovi grada koji prednjače u ovoj ponudi su Stari grad, Vračar, Senjak i Dedinje.

- Beograd je svojim razvojem dostigao visoku cenu kvadrata, možda čak i previsoku! Ali sve što možete da vidite na tv ili filmu, kao luksuz i raskoš negde daleko, postoji i kod nas. Svedok sam kuća u Beogradu sa više bazena, spoljnih i unutrašnjih, u koje se dopremala pakovana kristalizovana morska so iz Crne Gore i rastvaranjem kroz mašinu ubacivala u njihovu vodu. Cene tih nekretnina se kreću i do 10.000 evra po kvadratu.

Popriličan broj lux nekretnina u novogradnji dostiže cifru od oko 6.000 eura za m2, u zavisnosti od lokacije. Osim pomenutih lokacija, jedan od najtraženijih je Beograd na vodi - kaže Pišćević i dodaje

- Poslednja lamela K-distrikta na Dorćolu, koja još nije izgrađena, je već unapred prodata. Uskoro niče Marina Dorćol, zavidan projekat sa obiljem zelenila, parkova i ne tako visokim zgradama i izuzetnim baštama na terasama koja će imati sopstveni sistem navodnjavanja biljaka, drveća i trave. To je sad hit u Dubaiju, ali kao što vidite, uskoro i u Beogradu.

Preporuka kao najjača marketinška alatka

Izgleda da kupce za ovu vrstu stanova i kuća nije teško pronaći. Jedan od motiva za kupovinu je svakako ulaganje kapitala. Budući vlasnici skupih nekretnina, bilo da su naši ili strani državljani, često žive i privređuju drugde, a ovde očekuju dodatan profit od izdavanja. Rad sa klijentima visokog profila, koji na ovaj način investiraju svoj novac, podrazumeva i specifičan pristup.

- Kupaca ima svuda. Treba samo da im otvorite vrata, kada zakucaju. Oni najzahtevniji vam dolaze i na kafu i poneko piće. Za njihovu potragu je definitivno potrebno da odvojite vreme. Neophodno je i da se družite, kako biste ih dobro upoznali, otkrili i "pročitali" njihova pitanja, želje i htjenja - otkriva Aleksandar Pišćević.

- Prodaju sam uvek posmatrao kao želju za sebe, iako je tuđa! Za mene su najveći profesionalni izazov upravo oni najzahtevniji! Nekada se iz ovakvih saradnji rađaju i prijateljstva. Naravno da je preporuka važna. Ona je, kod nas u Srbiji, sigurno najjača marketinška alatka.

Ne zaostajemo za svetom

Naš sagovornik, koji je inače član NAR USA (Američke Nacionalne asocijacije brokera u nekretninama) u poređenju situacije na našem, iako malom tržištu, sa svetskim npr. onim u Americi, kaže da je najbitnija razlika u sumi novca ili kapitala, koja može da se izdvoji za luksuznu nekretninu:

- Kada se nešto plati preko deset, dvadeset miliona dolara, za njih to više nije samo ekskluzivna nekretnina, već "luks life" (luksuzan način življenja). Kao i svuda, u svetu su najbitnije lokacije, ali i izbor gradova. Vrlo su tražene kuće na Floridi sa svojim raskošnim sadržajima. Jedan apartman u New Yorku površine 628 kvadratnih metara je prodat za 88 miliona dolara, ali i mnogo manji apartman je takođe prodat za sličnu sumu u tzv. novim ''Olovkama”, zgradama visokim 400 metara, gde je ostvaren koncept jedan sprat - jedan stan. Nesumnjivo, Beograd polako, ali sigurno pruža izbor luksuznog načina življenja, onima koji to sebi mogu da priušte!

Kurir/Sasomange.rs