DEVOJKA HTELA DA SE USELI U STAN - ZAHTEV STANODAVCA JE FRAPIRAO Ima samo jedan USLOV: "Da li je normalno da OVO PIŠE U UGOVORU?!"

Iznajmljivanje stana je uvek naporno, osim ako imate preporuku ili lično poznajete stanodavca.

Međutim, ako niste ove sreće, onda će vam ista biti neophodna. Kirije "divljaju" poslednjih nekoliko meseci, a stanodavci iznajmljuju od garaža, pa do garsonjera u kojima jedva da možete i da se okrenete.

Postoje i oni koji imaju posebne uslove ukoliko želite da iznajmite njihov stan, a jedna devojka na društvenoj mreži Redit je podelila svoje iskustvo.

Kako kaže, prvi put iznajmljuje stan, te ju je posebno iznenadila jedna tačka ugovora.

foto: Shutterstock, Ilustracija

"Da li je normalno da u ugovoru piše da ukoliko izađem iz stana pre 12 meseci, zakupodavac ne mora da mi vrati depozit? Da li je to normalno i da li bi to trebalo da bude okej da potpišem? Pošto prvi put potpisujem ovakav ugovor, ne znam da li je to uobičajena praksa", napisala je ona.

Ispod njene objave mogu se videti komentari onih koji su se susretali sa istom tačkom u ugovoru.

"Ne postoje standardne odrednice za ugovor. Ukoliko ti je to nije ok, dogovori se sa njim da se taj deo izmeni. Ukoliko planiraš da ostaneš 12+ meseci, potrudi se da u ugovoru stoji i klauzula da ne može da menja cenu u tom periodu (inače bi mogao da digne cenu, ti odeš - ode depozit)", jedan je od saveta.

foto: Shutterstock, Ilustracija

O legitimnosti ovakvog ugovora oglasio se advokat Stefan Stefanović.

"To je praksa pomoću koje se stanodavac štiti, jer on gubi profit ukoliko zakupac odluči da ode posle nekoliko meseci. Takva klauzula je garancija da neće oštetiti svoje prihode", započinje Stefanović.

Prema njegovim rečima, zakupac može da pita stanodavca da li ta klauzula može da se promeni i sve ostalo je njegova dobra volja.

"Ugovor je autonomija volje i sve je legitimno dok nije u suprotnosti sa zakonom", zaključuje Stefanović.

Kurir.rs/Telegraf Biznis

Preneo: M. N.