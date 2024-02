ŠOK! STUDENT PUTUJE AVIONOM DO FAKULTETA Sve obelodanio - više mu se isplati AVIO KARTA NEGO SMEŠTAJ: "Ta kirija je NEODRŽIVA"

Student Univerziteta u Britanskoj Kolumbiji (UBC), u Vankuveru, Tim Čen putuje avionom skoro dva sata od svoje kuće u kanadskom gradu Kalgariju do fakulteta i nazad jer su cene stanova van kampusa previsoke za njega.

"Pomislio sam, zašto jednostavno ne ostanem u Kalgariju i onda samo letim odavde. To je jednočasovni let, isto kao da idem autobusom", rekao je Čen za CTV Njuz, prenosi Njujork post.

On je naveo da ima samo dva predavanja nedeljno na fakultetu, zbog čega mu nije preskupo da ide avionom Air Canada (AC).

foto: Shutterstock

Čen je objasnio da nije uvek putovao do fakulteta svake nedelje. U početku je iznajmljivao stan u Vankuveru, međutim kada je otkrio da mu je kirija povećana kada se vratio sa odmora prošle jeseni, odlučio je da ostane u Kalgariju.

"Kada sam video cene, shvatio sam da je došlo do velikog povećanja. Morao bih da platim oko 2.500 dolara za kiriju, što je neodrživo", rekao je Čen, dodavši da je u januaru imao sedam povratnih letova.

Povratni let od Kalgarija do Vankuvera košta oko 111 dolara, a s obzirom na to da Čen putuje do fakulteta samo dva puta nedeljno, on troši oko 890 dolara na mesečnom nivou, a pritom i dalje živi u kući svojih roditelja.

foto: Shutterstock

Čen nije jedini student na Univerzitetu u Britanskoj Kolumbiji koji je promenio način na koji putuje do fakutleta jer su neki od studenata, zbog visokih kirija, odlučili da žive u kombiju.

UBC ima 58.590 upisanih studenata, međutim u studentskom gradu mogu da žive samo studenti prve godine.

Kurir.rs/Telegraf

Preneo: M. N.

Bonus video:

04:24 STUDENTI OSTAJU BEZ NOVCA, LJUDI SU OGORČENI I PODELJENI! Vidić uživo iz Minhena: Dogodiće se VELIKI POREMEĆAJI U NEMAČKOJ