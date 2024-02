"STANOVI SU ISTO KAO I ROBA NA PIJACI, ILI ĆEŠ MANJE JESTI ILI PRESKOČITI" Kurir istražuje: Zašto je broj stambenih kredita U PADU

Interesovanje za stambene kredite je sve manje, pokazuju podaci koje je objavilo Udruženje banaka Srbije. U Srbiji je u januaru bilo oko 152.000 korisnika stambenih kredita, što predstavlja blagi pad u odnosu na prethodni mesec.

Šta je uticalo na smanjenje zainteresovanosti građana za ovaj vid otplate i kakve su progonoze za naredni period kada je reč o tržištu nekretnina, istraživala je novinarka Kurir TV Jasna Glintić.

Pre samo dve godine euribor je bio minus 0,55, da bi nakon inflacije i globalnih dešavanja usledilo zatezanje kaiša i skok te međubankarske kamatne stope i do plus 4, koje je prouzrokovalo poskupljenje novca, a samim tim i poskupljenje stambenih kredita. Zbog vrtoglavih kamata vremenom je tražnja za njima počela da jenjava.

- U trenucima kada je novac skup, mi se racionalno ponašamo kao da smo na zelenoj pijaci - ako je nešto skupo, kupićete ga manje ili ćete preskočiti kupovinu. To se, zapravo, dešava I sada. Ljudi nisu prestali da uzimaju kredite nego ih uzimaju manje. Kada pričamo o stambenim kreditima, jedan od razloga je I taj da je Euribor I dalje vrlo visok I da čini cenu tog kredita jako visokom - kaže Vladimir Vasić, bankar i finansijski konsultant.

- Stambeni krediti u poslednjem kvartalu prošle godine, a početkom ove, nisu toliko interesantni za kupce koji bi da kupe neku nekretninu. Pre svega, zato što su još uvek visoke kamatne stope, ljudi se plaše, dug je period, treba sve to otplatiti, nisu sigurni ni kada je posao u pitanju, a rata mesečna je ipak prilično visoka. Zato mladi ljudi i ljudi koji žele da kupe stan gledaju da taj novac nekako nabave od familije kako bi kupili preko računa - ističe Katarina Lazarević, agent za nekretnine.

Stambeni krediti se, ipak, preporučuju bračnim parovima sa stabilnim mesečnim primanjima.

- Ljudi koji imaju sigurnu platu, pogotovo muž I žena, treba da uzmu kredit. Učešće je naravno 20 posto, treba da se snađu I za nameštaj. Jer na taj način mogu ipak da kupe veći stan, mogu da kupe I garažu, a nadam se da će imati I sigurna primanja I da će to moći do kraja da se isplati - dodaje Layarević.

Tendencija smirivanja kamatnih stopa je i dalje pod znakom pitanja.

- Kakva će tendencija biti, to moramo sačekati da vidimo da li se inflacija, trend je dobar, da li se smiruje. Vidimo da Evropska centralna banka neka očekivanja jesu da jun ili tokom leta da bi došlo do promene u kursu, da inflacija se smanji da dođe do 3, 4 odsto I da to utiče na referentnu kamatnu stopu I onda bi to moglo da utiče na tržište kapitala - napominje Vasić.

Smatra se pak da željeni scenario smanjenja kamatnih stopa neće nastupiti preko noći jer je pad euribora, iako primetan, za sada vrlo simboličan.

