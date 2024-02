SAD JE PRAVO VREME ZA PRODAJU STANA: Cene su na istorijskom maksimumu, u 2024. dtiže stabilizacija ili manji pad

Prodaja nekretnine je veliki poduhvat i ako želite da olakšate proces i istovremeno ostvarite maksimalan profit, neophodno je da se dobro pripremite. Stručnjaci ističu nekoliko vrlo bitnih stvari o kojima bi trebalo da razmislite pre nego što krenete u sam proces, piše Sasomange.

Uspešnost prodaje umnogome će zavisiti od faktora kao što su sezonalnost, uslovi na vašem lokalnom tržištu nekretnina, početna cena koju ste odredili, stanje u kojem se nekretnina nalazi ali i odabir prodavca, odnosno agenta koji vam pomaže u tom procesu.

Sezonalnost postoji, ali i izuzeci

Iako nekretninu možete prodati u bilo koje doba godine, definitivno postoje periodi, pa čak i određeni meseci, kada je prodaja lakša, brža i isplatljivija. Iskustva govore da su proleće i leto najbolja godišnja doba za prodaju dok se ona usporava kako ulazimo u jesen i zimu.

Postoje analize koje pokazuju da ćete najbrže prodati nekretninu i pritom postići najbolju cenu ukoliko u taj proces krenete u maju, junu ili julu. Međutim ovo ne treba uzimati zdravo za gotovo, već se prilagoditi trenutnim uslovima na tržištu.

foto: Shutterstock

Primera radi, direktor agencije Art nekretnine, Uroš Jovanović, smatra da je upravo sada pravo vreme za prodaju.

- Cene su na trenutno istorijskom maksimumu i teško da će više ići na gore, ali tvrdim i da neće biti ni većih padova - kaže Jovanović i podvlači da je tržište trenutno više naklonjeno prodavcima i to zbog tražnje koja je u prethodnom periodu bila ogromna.

Kupci su u neverici kada sagledaju ponudu i shvate koliko novca treba da izdvoje pa je prirodno da očekuju će cene nekretnina ići na dole. Međutim, ponuda je trenutno toliko mala da prodavci tu imaju poslednju reč i isplati im se da čekaju jer će naići neko ko je spreman da plati koliko traže - kaže Jovanović i poredi trenutnu situaciju sa onom od pre 7, 8 godina.

- Sada je potpuno drugačije u odnosu na, recimo, 2015. ili 2016. godinu kada je bilo mnogo više nekretnina u ponudi, a kupaca dosta manje. Tada smo imali slučaj da kupci jako dugo razgledaju i vagaju i tek nakon nekoliko meseci od prvog gledanja daju prvu ponudu - kaže Jovanović.

foto: Shutterstock, Ilustracija

U osvrtu na godinu za nama kaže da je tržište značajno usporilo i prognozira da 2024. neće doneti neke značajnije promene.

- Vrlo je važno napomenuti da u 2023. godini nisu cene pale za 30 odsto, već brojkupoprodaja. U ovoj godini čeka nas slična situacija - mirovanje ili blagi pad cena, dok će broj transakcija verovatno biti još i manji. To je logično jer mnogi čekaju relaksiranje kamatnih stopa kada će krediti postati dostupniji, ali smatram da se to može očekivati tek u drugoj polovini godine. Mislim da ova godina neće doneti nikakve dramatične promene na tržištu, osim ako se ne desi nešto krupno na geopolitičkom planu. Prognoze su da bi ponuda i tražnja trebalo konačno da se sretnu i da dođe do konačne stabilizacije tržišta – objašnjava direktor ART nekretnina.

kurir.rs/ Sasomange