ŽENO DA LI ZNAŠ S KIM ŽIVIŠ?! Beograđanka (29) izdala stan muškarcu s porodicom, ubrzo otkrila pravu istinu!

Samo oni koji izdaju i traže nekretnine znaju sa čim se svakodnevno susreću u svojoj ponudi odnosno potražnji, a jedna Beograđanka se, tvrdi, susrela sa opasnim lažovom i manipulatorom, kakvog za svojih 29 godina nije videla.

Devojka (29) iz Beograda podelila je na svom Tviter profilu "winterrose5_" situaciju u kojoj se našla zbog čoveka kome je izdala stan na Ceraku. Kako je objasnila, navodno, čovek je tu živeo zajedno sa porodicom tri meseca, ali nije platio ni račune ni kiriju, smišljajući izgovore da je bolestan i da je u bolnici. Da stvar bude još gora o izgleda da ni njegova supruga nije znala za njegove laži.

Ljudi moji. Ja za 29 godina nisam ovako nešto doživela. Stanar je SVE LAGAO. Od prvog dana, zvao je, pretvarao se da se guši, na pozivu je puštao zvukove iz bolnice i EKG. Lagao da prima kortizon. Lagao da ima probleme u braku (mislim sad će ih imati) nije platio — Eir 🇷🇸 🇸🇮 (@winterrose5_) January 24, 2024

"Ljudi moji, ja za 29 godina nisam ovako nešto doživela. Stanar je sve lagao. Od prvog dana, zvao je, pretvarao se da se guši, na pozivu je puštao zvukove iz bolnice i EKG. Lagao da prima kortizon. Lagao da ima probleme u braku (mislim sad će ih imati).

Nije platio nijedan jedini račun već dva meseca. Možda i tri. Njegova žena nije ništa znala. Nije znala da je krio račune, nije znala da dve kirije kasni. Nije znala šta je sve pričao. Ali ona sada njega brani i opravdava kako je on dobar čovek. Ženo je l' znaš s kim živiš???

Deci je ugrozio bezbednost i sigurnost"

Čovek koji je sposoban da toliko slaže ljude koji su mu dali stan, ko zna koliko zapravo nju laže. Zapravo sad mi je jasno zašto ga tašta mrzi. Deci je ugrozio sigurnost i bezbednost. Zamislite da smo neke buzge pa da smo otišli tamo da im izlomimo kosti. Ja ne znam...Ne moraš da budeš iskren prema meni ali budi iskren prema sebi i svojoj deci. Ako nemaš para idi u je**nu Sremčicu i Ripanj pa laži i maži koliko hoćeš.

Ne moraš da budeš iskren prema meni ali budi iskren prema sebi i svojoj deci.ako nemaš para idi u jebenu Sremčicu i Ripanj pa laži i maži koliko hoćeš. Ćerka treba da mu upisuje srednju školu, da prolazi kroz stres a on je muva iz stana u stan. — Eir 🇷🇸 🇸🇮 (@winterrose5_) January 24, 2024

Ćerka treba da mu upisuje srednju školu, da prolazi kroz stres a on je muva iz stana u stan. Rekla bih vam još šta se sve desilo ali drhtim i u šoku sam ne mogu da verujem šta sam doživela", rekla je ona, te dodala da su njeni roditelji dali šansu njegovoj ženi koja je počela da plače jer je od supruga dobila informaciju da bez razloga stanodavci hoće da ih izbace na ulicu.

Zbog takvih pošten svet ispašta

Tviteraši su joj pisali da su se i sami našli u sličnim situacijama, i da je najbolje da što pre prekine saradnju. A oni pošteni stanari, priznali su da zbog ovakvih primera kasnije oni ispaštaju.

"Ovo me podsetilo na našeg podstanara koji isto tako nije plaćao grejanje i kad smo saznali on kao ide da to plati i pošalje nam uplatnice. Lik je 'ladno uplaćivao 9,98KM, a dopisao samo 9 ispred pa da ispadne da je uplatio 99,98KM",

"Zbog ovakvih pacijenata stanodavci budu ostrašćeni i posle budu mnogo gori prema narednim stanarima koji su možda zaista pošten svet. Čula sam razne priče stvarno, ali ovo je viši nivo. Još da žena ništa ne zna… Smrdi mi na kockara nažalost. Nadam se da ćete uspešno rešiti!", pisali su oni.

Kurir.rs/Blic