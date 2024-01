EVO GDE JE U BEOGRADU MOGUĆE KUPITI STANOVE ZA 1.000 EVRA PO KVADRATU: Bolje prolaze kupci većih nekretnina

U Beogradu kvadratni metar stana može da se kupi za manje od 1.000 evra. Ako želite da prođete što jeftinije, savet stručnjaka koji se bave nekretninama je da birate lokacije koje su malo dalje od centra, ali ipak pripadaju prestonici.

Tako najjeftiniji kvadrati danas u glavnom gradu mogu da se pazare u Padinskoj Skeli, Borči, Krnjači, pa čak i na Karaburmi. Iskustva pokazuju da ponekad dobro mogu da prođu i oni koji bi da žive u Mirijevu, pa čak i u nekim delovima Zvezdare.

Branko Šajkunić, vlasnik agencije za promet nekretnina BG Posrednik navodi za Sasomange da je vrednost stanova u prethodnih par godina u velikom porastu, a stan na teritoriji grada za iznos od 1.000 evra može se naći isključivo u rubnim naseljima.

- Međutim, ako se traži uslovan stan, odnosno da nekretnina nije ukopana ili da nije suteren u nekom dvorištu malo je teže naći po ceni kvadrata ispod 1.000 evra. Može se dobiti, recimo, solidan sprat, ali to mora biti malo veći stan. To znači da manji stanovi i garsonjere čak i u Padinskoj Skeli prelaze te iznose, a za toliko para mogu da se pazare jedino stanovi koji su u podrumskom i suterenskom nivou i veći su od 50-60 kvadratnih metara - kaže sagovornik.

On ističe da se po toj ceni mogu naći i stanovi u bližim gradskim naseljima kao što su Rakovica, Karaburma, Braće Jerković, ali i nekretnine koje su u nadogradnji. U pitanju su nivoi od petog ili čak šestog sprata bez lifta.

Ko želi da se skući u malo većoj kući u naseljima na periferiji može da kupi, recimo, kuću od 150 kvadrata u Borči za oko 120.000 evra, što ukazuje da će po kvadratnom metru platiti oko 800 evra. Slično se kreću i cene u Krnjači. Tamo stan od 80 kvadrata košta oko 75.000 evra, što je 940 evra po kvadratu. Nešto malo više od 1.200 evra po kvadratu može se kupiti manji stan od oko 40 kvadrata, u istom delu grada.

Šajkunić navodi da se ovakve nekretnine kupuju isključivo za život i ljudi se odlučuju za njih pošto nemaju više novca.

- Oni, na primer, do para dođu deobom određenog nasledstva pa sa tim sredstvima pokušavaju da se skuće bilo gde pošto su dugo godina podstanari. Ovakvi stanovi se ne preprodaju, jer nisu toliko uslovni i često ih je teško prodati. Priznaćete da retko ko danas, kome baš nije krajnja nužda, želi da živi na šestom spratu bez lifta ili ukopan u suterenu. Ni lokacije za većinu nisu baš najatraktivnije - objašnjava sagovornik.

Nova odluka Narodne banke Srbije kojom su ograničene kamate na stambene kredite do kraja ove godine, odnosi se i na one koji će se tek zadužiti. Na ovaj način do krova nad glavom mogu doći oni sa nižim primanjima, doduše na lokacijama koje nisu na listi najtraženijih.

POVOLJNIJE ZADUŽIVANJE KOD BANKE

Centralna banka je ograničila visinu nominalne stope, odnosno maržu banke, kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom i odredila da ona ne sme biti viša od 1,1 odsto do 31. decembra 2024. godine, a da će nakon tog perioda biti u procentu koji bude utvrđen ugovorom o tom kreditu.

To znači da bi klijentu koji bi se ovih dana zadužio, s obzirom da je šestomesečni euribor na nivou od oko 4,112 procenta, banka morala da odobri kamatu od najviše 5,212 odsto. Kada su u pitanju pozajmice sa fiksnom kamatom, čija rata se ne menja tokom perioda otplate, ona neće smeti da bude viša od 5,03 odsto. Do ograničenja koje je uvela NBS banke su nudile kredite sa fiksnom kamatom do čak 9,36 procenta, tako da je jasno da će uslovi za zaduživanje za nove klijente ipak biti povoljniji.

