BANJALUČKI PENZIONER BI DAO STAN, ALI IMA USLOV: Želi da luksuznu nekretninu ustupi u zamenu za izdržavanje, a evo šta očekuje

U vremenu kada je stan teško priuštiv, penzioner iz Banjaluke napravio je dobru ponudu onima koji nisu u prilici da stambeno pitanje reše uz pomoć kredita. Jeste li kreditno sposobni, kolika će biti rata i na kraju šta ćete i kupiti, ovaj gospodin regulisao je na drugačiji način.

On nudi luksuzan stan od 75 kvadrata u banjalučkom naselju Borik u zamenu za doživotno izdržavanje. Bez bankarskih kredita ili kamate, ali uz uslov zbog koje je ova ponuda kao i izreka "Predobro da bi bilo istinito". Naime, on traži da mu za života finansijski pomažu, ali da živi sam u stanu do njegove smrti.

Ovaj princip na zapadu nije strana pojava, ali je regulisan na drugačiji način. Obično u takvim ponudama starija lica koja nemaju naslednike nude nekretnine za doživotno izdržavanje u staračkim domovima ili da ih mogućnost da ostanu u stanu sa porodicom koja će brinuti o njima.

U slučaju iz Banjaluke stvari su nešto drugačije. Za pozamašnu cifru potencijalni investitor ne bi mogao da boravi u stanu, a koliko bi novca dao zavisi od životnog veka osobe koju izdržava.

Tako bi takav stan na realnom tržištu koštao oko 220.000 KM (110.000 evra), a u tom slučaju ta bi se cifra otplatila za 20 godina. U ovom konkretnom slučaju nema garancije. On može koštati 1.000 KM, a može koštati i 300.000 KM.

Pravnici ističu da je teško napraviti valjan ugovor u ovom slučaju i da bi najbolje bilo izbeći ovakve ponude.

