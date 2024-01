SRBI NAVALILI NA STANOVE U TURSKOJ: Apartman pored mora od 1.000 evra po kvadratu! Ovako JEFTINO nema NI NA PERIFERIJI BEOGRADA!

Građani Srbije, posle Grčke, koja je jedno vreme bila omiljena destinacija za kupovinu nekretnine na moru, navalili su i na tursku obalu, gde se stanovi u blizini mora, u luksuznim stambenim kompleksima sa otvorenim i zatvorenim bazenima, fitnesima i hamamima, mogu kupiti i za neverovatnu cenu od oko 1.000 evra po kvadratu!

foto: Shutterstock, Ilustracija

Interesovanje je, tvrde vlasnici agencija, veliko, a nekretnine kupuju svi - i mladi kojima 10 dana letovanja nije dovoljno, penzioneri, ali i estradni umetnici, političari, poznati lekari...

Naime, sve je više agencija za prodaju nekretnina u Turskoj specijalizovanih za klijente sa Balkana, a one se masovno oglašavaju i preko društvenih mreža.

Ful namešten

foto: Privatna Arhiva

"Prostrani stan u centru Mahmutlara od 125 kvadrata, samo jedan korak od pijace utorkom. Drugi red, odnosno 250 metara do mora. Podzemni prolaz do mora. S nameštajem i aparatima. Kompleks sadrži veliki bazen, vodeni park, fitnes, saunu, košarkaško igralište, prostor za roštilj. Cena je 135.000 evra", jedan je u nizu oglasa.

Zainteresovani i IT nomadi Lepo vreme i niski troškovi života Među onima koji pazare nekretnine u Turskoj ima i mladih IT stručnjaka i drugih koji mogu da rade onlajn, kaže za Kurir Nana Karavelić, menadžerka jedne od agencije. - Ljudi vole Tursku jer stanovi ne samo da su povoljni već prate standarde hotela s pet zvezdica i imaju dodatne sadržaje koji su zanimljivi našim ljudima. Klima je tokom cele godine prijatna. Nisu skupi troškovi života, a procedure za kupovinu stana nisu komplikovane - zaključuje Karavelićeva.

Iz ovog sledi da je cena po kvadratu stana u blizni mora 1.080 evra, što je u Srbiji nezamislivo, čak i za nekretnine "u izvornom stanju" na periferiji Beograda.

foto: Privatna Arhiva

U Alanji, u blizini nekih od najlepših plaži, nalazi se i stan od 65 kvadrata koji se prodaje po ceni od 84.000 evra.

Skupo državljanstvo Za trajno rešenje treba nekretnina vredna 400.000 dolara Sanela Ćizmo kaže da naši sugrađani koji žele da dobiju boravišnu dozvolu u Turskoj, koja traje dve godine, trebno da kupe nekretninu vrednu 200.000 dolara: - Ta dozvola se na svake dve godine može produžiti, dok je za državljanstvo potrebno da se kupi nekretnina najmanje vrednosti 400.000 dolara. Za ostale važe pravila kao i za većinu drugih zemalja - strani državljani mogu provesti u Turskoj tačno 90 dana u šest meseci, nakon čega moraju izaći iz zemlje, s tim što se ponovo mogu vratiti posle tri meseca.

"Dnevni boravak sa američkom kuhinjom, spavaća soba, kupatilo i balkon. Nalazi se na četvrtom spratu. Udaljenost od mora 300 metara. U mirnom naselju sa dosta zelenila. Ovde su takođe i neke od najlepših plaža u Alanji. U blizini su svi infrastrukturni objekti", samo je jedan u nizu oglasa za apartman u kompleksu koji takođe u svom sadržaju ima spoljni i unutrašnji bazen, fitnes, hamam, saunu, parking i video-nadzor.

Svaki treći vlasnik iz Srbije

foto: Privatna Arhiva

Sanela Ćizmo iz jedne od agencija za prodaju nekretnina u Turskoj kaže za Kurir da je interesovanje ljudi s Balkana veliko.

foto: Privatna Arhiva

- Prošle godine smo napravili veliku zgradu sa četiri bloka, a otprilike 30 odsto vlasnika stanova je iz Srbije. Mnogo ljudi iz Srbije i Bosne kupuje stanove. Svuda je puno naših ljudi. Možda je trenutno najjača lokacija Mahmutlar, tu na svakom ćošku imate nekog iz Srbije, Bosne, Hrvatske. Dosta Srba ima i u Alanji, koja je jedna od najpopularnijih destinacija - kaže ona.

Za kupovinu potreban samo pasoš Plaćanje računa može i onlajn Sanela Ćizmo kaže za Kurir i da ljudi često misle da je kupovina stana u Turskoj komplikovana, ali da je zapravo potreban samo pasoš. - Nađete stan koji vam se svidi. Uplatite kaparu i potpišete ugovor sa agencijom. Preostaje vam samo da platite ostatak novca, a mi predajemo sve potrebne papire za kupovinu. Potreban nam je samo vaš pasoš. Agencija obezbeđujemo poreski broj, otvara račun u banci kako biste mogli da plaćate struju i vodu, što se može uraditi i onlajn.

Ona kaže da su do pre nekoliko godina nekretnine u Turskoj bile još povoljnije, pa je tako za oko 50.000 evra mogao da se kupi apartman u prvom redu do mora s punim pogledom na more.

foto: Privatna Arhiva

- Cene stanova se sada, u zavisnosti od lokacije, blizine mora, pogleda i sadržaja kompleksa, kreću od oko 80.000 evra, ali imamo i apartmane od po 800.000, 900.000 evra i vile od dva miliona evra. Lepi stanovi se mogu naći po ceni do 1.000-2.000 evra, što je u Beogradu nemoguće. U poslednje vreme posebno je popularno novo naselje Mersin, gde su stanovi povoljniji i gde se za oko 1.000 evra može naći stan u blizini mora s jako lepim pogledom i svim sadržajima - objašnjava naša sagovornica i napominje da se u Turskoj, s obzirom na to da su ti stanovi u kompleksima, plaća i mesečno održavanje apartmana koje se kreće od 35 pa do 150 evra.

foto: Privatna Arhiva

Kupci nekretnina su različitog profila - mladi, stari, prosečnih primanja, bogati...

- Imam klijente od 20 do 70 godina. I penzionere, ali i mlade porodice koje žele da imaju svoj stan na moru za 80.000 ili 100.000 evra. Ima i pevača, političara i poznatih doktora i Srbije i Bosne koji ovde uživaju.