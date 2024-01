ZA KUPOVINU KUĆE DAJU 15.000 €: Ostalo je još samo 3 dana za prijavu, evo kome je novac namenjen, a biće para i za ove građane

U toku su tri velika konkursa fondacije Prosperitati – za kupovinu kuća, nabavku poljoprivrednih mašina i nabavku opreme za preduzetnike.

Kako se navodi na sajtu ove fondacije, konkurs za razvoj poljoprivrede otvoren je do 5. februara ove godine. Mogu se prijaviti registrovani poljoprivredni proizvođači koji imaju prebivalište na teritoriji Vojvodine i srpsko i mađarsko državljanstvo. Investicija se mora realizovati u Vojvodini.

KONKURS DO 15. JANUARA

Do 15. januara traje konkurs za kupovinu kuća u Vojvodini. Na ovom pozivu iznos je veći nego ranije – podsticaj je iznosio najviše 10.000 evra, a sada je 15.000 evra. Kao i do sada, nije obavezno davanje sopstvenih sredstava, odnosno ako vrednost izabrane kuće ne prelazi 15.000 evra, podnosilac prijave može da otkupi nekretninu u potpunosti iz subvencije. Ako kupoprodajna cena premašuje predviđeni iznos, tada podnosilac zahteva mora da razliku do cene te kuće obezbedi iz sopstvenih sredstava.