BAZEN, KAMIN, FITNES S POGLEDOM NA REKU! Ovo je najpoželjniji beogradski stan u 2023. godini! Košta za infarkt a evo gde se nalazi

Visoke cene nekretnina obeležile su i 2023. godinu. Usporena gradnja i manje građevinskih dozvola nisu oborili vrednost kvadrata koja se u drugoj polovini godine uglavnom zadržala na istom nivou. Među nekretninama koje su lane privukle najveću pažnju našle su se i neke koje vrede - milione!

Stara gradnja se po ceni skoro izjednačila sa novogradnjom, pa ovaj faktor nije imao veliki uticaj na cenu. Najjeftinije nekretnine bile su, kao i ranijih godina, u prigradskim naseljima, udaljene od centra, dok su najviše cifre postigle nekretnine na takozvanim luksuznim lokacijama.

Penthaus od 2,8 miliona evra

Stan koji je najviše pažnje privukao u protekloj godini bio je petosoban stan, odnosno penthaus na dva nivoa, smešten na jednoj od najprestižnijih lokacija trenutno: u zgradi BW Residences, sa direktnim izlazom na reku Savu. Njegova cena je 2,8 miliona evra, odnosno 8.187 evra po kvadratu.

Stan je ukupne površine 342 kvadrata, od čega je 211 kvadrata unutrašnja površina, dok se terasa prostire na čak 131 kvadrat. Ima 4 spavaće sobe, prostrani dnevni boravak koji je povezan sa trpezarijom i kuhinjskim delom, 4 kupatila i dva toaleta.

Ilustracija foto: Shutterstock

Ova jedinstvena nekretnina osmišljena je tako da obezbedi visoki nivo životnog komfora, kao i dodatni sadržaj koji sama zgrada pruža u vidu bazena za decu i odrasle, teretane i dečijeg igrališta, kao i profesionalnog održavanja zgrade i recepcije.

Celokupna zgrada dizajnirana je u skladu sa svetskim trendovima u izgradnji, a posebnom je čine terase koje se protežu skoro celom dužinom stana, na dva nivoa, pružajući otvoren pogled na reku i panoramu grada.

Stanarima su na raspolaganju i dodatne pogodnosti, poput concierge i a-la-cart usluga. Tu je i jedinstvena usluga eServices koja putem aplikacije i portala pruža uvid u status plaćanja u vezi sa stanom, kao i mogućnost da se prijavi bilo koji problem koji će biti rešen u najkraćem roku. Stan poseduje jedno parking mesto u garaži koje je uračunato u cenu.

Stan na Vračaru od 2,3 miliona evra

Uprkos ceni kvadrata od 11.500 evra, stan od 200 kvadrata čija je ukupna vrednost 2,3 miliona evra jedan je od najatraktivnijih u ovogodišnjoj ponudi. Odličan, atraktivan dupleks smešten je u prizemlju nove zgrade na Vračaru koja se nalazi nadomak Hrama Svetog Save.

Iako se u blizini stana nalaze brojne prodavnice, pijaca, kafići i restorani, nekretnina je ušuškana u mirnom delu, okružena uglavnom novim zgradama. Do uključenja na autoput je potrebno svega 5 minuta vožnje, a do frekventnih ulica, kroz koje prolaze linije gradskog prevoza svega 5 do 10 minuta hoda. Zgrada je elegantnih linija, sa fizičkim obezbeđenjem i garažom u suterenu gde vodi auto lift.

Moderna koncepcija ove nekretnine obuhvata otvoren dnevni i trpezarijski prostor sa visokim prozorima koji pokrivaju i galerijski deo, a sve okrenuto ka dvorištu. Kuhinja je kompletno opremljena i delimično izdvojena zidom, gde su i stepenice za sprat. U ovom delu prizemlja su i dve spavaće sobe sa kupatilom, kao i toalet.

Ilustracija foto: Shutterstock

Dvorište prati celom dužinom sve sobe u prizemlju, povezuje ih popločani deo, a zelenilo se nastavlja ka otvorenoj letnjoj kuhinji za roštilj, gde je i hidromasažna kada na otvorenom, za više osoba.

Na spratu je glavna spavaća soba sa svojim kupatilom i velikim izdvojenim garderoberom, manja soba i vešernica. Galerija se nastavlja iznad dnevnog boravka, a uređena je kao prostor za rad.

Stan je opremljen modernim skupim nameštajem, klimatizovan, i ima garažno mesto. Koncept enterijera, galerije, dnevnog boravka sa kaminom i prostranog dvorišta daje posebnu udobnost i utisak zasebne kuće u srcu Vračara.

Kuća na Dedinju od 5,5 miliona evra

Dedinje odavno važi za najluksuzniju lokaciju, a tamo je smešten i veliki broj velikih i luksuznih vila. Jedna koja je ove godine bila na prodaju privukla je veliku pažnju kupaca što zbog cene, što zbog luksuznog izgleda. Cela kuća prostire se na 800 kvadrata, a njena vrednost procenjena je na 5,5 miliona evra.

Kuća je novije gradnje i smeštena je u diplomatskom delu Dedinja, u mirnoj ulici. Dobro je povezana sa Senjakom i gradom. Lokacija je vrlo privlačna za život i čest je izbor stranaca koji dolaze u Beograd. Na svega deset minuta hoda nalaze se prodavnice, pošta, banke i ostali sadržaji.

Kuća ima veliko i lepo uređeno dvorište, odlično je koncipirana i prostire se na četiri nivoa. Suteren u nivou dvorišta, prizemlje u visini ulice, sprat i potkrovlje. Suteren ima 200 kvadrata i sastoji se od pet soba, kuhinje i dva kupatila.

Prizemlje se sastoji od četiri sobe, kuhinje, kupatila i garaže. Na spratu se nalazi velika terasa, dve ogromne sobe, kuhinja sa trpezarijom i dve manje sobe. U potkrovlju se nalazi pet soba i tri kupatila. Kuća je pogodna i kao poslovni prostor, a može biti i za stanove.

Kuća na Senjaku od 5 miliona evra

Senjak je takođe jedna od najlepših lokacija u Beogradu za one koji vole da su daleko od gradske gužve. Najinteresantnija kuća sa ove lokacije koja je bila na prodaju ove godine bila je vila od 232 kvadrata, uknjižena, 620 metara merena kvadratura + 150 metara terasa.

Ova luksuzna vila je rezidencijalnog tipa, smeštena u najlepšoj ulici na Senjaku, u mirnom okruženju. Izgrađena je 2008. godine u stilu beogradske moderne, izuzetno svetla, četvorostrano orijentisana i savršeno pozicionirana. Smeštena je na ravnom placu pravilnog oblika koji je lepo uređen i obogaćen zelenilom na površini od 9,8 ari.

Kuća ima i unutrašnji bazen, automatizovan, grejanje vode je na gas/struju, a ima i turbo mlaznice za kontrastrujno plivanje i noćno svetlo. U kući je postavljena alu stolarija, mermerno stepenište sa ogradom od kovanog gvožđa, a na podu se nalazi hrastov parket 1. klase. Sanitarije su Villeroy&Boch i Geberit, keramika je granitna, italijanska, a visina plafona je od 3 do 3,7 metara.

Kuća poseduje ulazni antre visine 3,7 metara, dnevnu soba sa kaminom od 90 metara, toalet, master spavaću sobu sa kupatilom, kuhinju sa trpezarijom, dve terase. Tu su još tri spavaće sobe i dva kupatila.

Na drugom spratu nalaze se spavaća soba sa kupatilom i terasa od 150 metara. U suterenu je smešten bazen sa prostorom za vežbanje, kupatilo, soba sa kupatilom i čajnom kuhinjom predviđena za pomoćno osoblje, zatim kotlarnica i, naravno, garaža, i to za tri automobila, plus tri parking mesta u dvorištu.

Kurir.rs/Blic/Prenela: SĐP