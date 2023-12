PAPRENO! ZA STAN U BLOKOVIMA STANODAVAC TRAŽI 800 EVRA MESEČNO PLUS 100 ZA GARAŽU! Narod u šoku: Nije ti ovo Moskva! (FOTO)

Oglas za stan na Novom Beogradu po ceni od 800 evra mesečno, šokirao je korisnike društvenih mreža!

Pojedini stanodavci preteruju sa cenama mesečnog najma, a često zaborave i na kojoj lokaciji im se stan nalazi, pa cene stavljaju kao da im je stan na Dorćolu, Vračaru ili Dedinju.

- Izdaje se stan 83 m2 na Novom Beogradu, blok 45. Stan je trosoban, ima dve spavaće sobe, na fotografiji se vidi jedna, a druga je radna. Veliki dnevni boravak koji izlazi na veliku terasu, kao i druga spavaća soba. Odvojena kuhinja kompletno opremljena, odvojena trpezarija, toalet, kupatilo. Vlasnik je spreman da iznese stvari koje neodgovaraju i opremi stvarima koje odgovaraju zakupcu od spavaćih soba do dnevne. Stan je na drugom spratu bez lifta, blizu reke i šetališta, trostrano orjentisan, blizu škole, vrtića. Cena stana je 800 evra plus računi, plus depozit 800 evra sa garažom još 100 evra mesečno - navodi se u opisu oglasa koji je objavljen na stranici "Izdavanje stanova - Beograd".

Iako stan izgleda lepo, mnogi korisnici smatraju da je stanodavac preterao sa cenom.

- Nije ovo Moskva, nemaju ljudi platu veću od 3.000 evra pa da plaćaju stan 1.000 evra - naveo je jedan korisnik.

Jedna korisnica sa druge strane smatra da je stan pristojan i da će naći svog zakupca.

- Samo da bi se ušlo u ovaj stan treba 1.600 evra - navodi se u jednom od komentara.

- Da li ste vi ludi? - upitala je jedna korisnica stanodavce ovog stana.

