ZORAN RADI U NEMAČKOJ, ALI ULAŽE U SRBIJU: “Ovo je najbolji potez koji sam napravio, ja sam SVOJU PENZIJU OBEZBEDIO”

Đorđe, Zoran i Marija su različitih godina, imaju različite životne priče i žive na raznim krajevima sveta. Ipak, imaju nit koja ih spaja. Svo troje pripadaju srpskoj dijaspori i svi su od nedavno postali vlasnici stanova u Beogradu na vodi. Svako iz svojih razloga, ali sa sličnim ciljem - da pametno investiraju, ali i da ojačaju svoju vezu sa Srbijom.

Nihova odluka da postanu deo ovog naselja odražava rastući trend među dijasporom koji vidi Srbiju kao povoljno tlo za investicije.

Zoran je kupio stan u Beogradu na vodi pre tri godine.

- Ovo je postalo moje mesto za odmor u Srbiji, gde se moja porodica okuplja svake godine. I stvarno uživamo, većina stvari nam je na dohvat ruke, što je veliki plus. Ponekad je gužva u restoranima tokom vikenda, ali našli smo par skrivenih mesta gde uvek možemo da uživamo u miru - počinje priču Zoran koji je već decenijama živi u Nemačkoj.

On kaže da je zbog prirode posla imao prilike da boravi u raznim delovima sveta.

- Navikao sam na određen način života u inostranstvu i tražio sam mesto koje neće zahtevati od mene da se puno prilagođavam. Zbog posla sam imao prilike dosta da putujem i video sam mnogo stanova na raznim krajevima sveta. Beograd na vodi je ispunio skoro sva moja očekivanja, garantujem da su ovde ispunjeni svi svetski standardi. Izbor materijala, parket, keramika, sve je odlično. Ima par sitnica koje bih možda drugačije dizajnirao, ali ukupan kvalitet i estetika su me stvarno impresionirali. - kaže Zoran.

Marija iz Kanade pridružila se projektu prošle godine i kaže da se odmah zaljubila u Beograd na vodi.

- Prilikom prve šetnje promenadom, još dok sam išla da se nađem sa devojkama koje je trebalo da nam pokažu stan, osetila sam se kao kod kuće. Naravno, trebalo je vremena da se prilagodim na novu okolinu, ali taj prvi utisak je bio veoma snažan.

I ona, kao i Zoran, planira da deo odmora provodi u Beogradu.

- Kao nekom ko živi preko okeana, veza sa domovinom mi je izuzetno važna. Jedva čekam da dođem sa decom, da malo upoznaju svoje korene i da uče o našoj kulturi i jeziku. Puno toga ima da se vidi u Srbiji, a ovo nam je odlična polazna tačka jer, ako mene pitate, lokacija je savršena, veza sa ostalim krajevima grada je odlična, a auto-put je tu na par minuta.

Kako navodi, nju je privukla i isplativost investicije.

- Dosta smo istraživali gde da uzmemo stan i ovo se ispostavilo kao najbolja opcija. Još kad naprave sve ovo što je u planu.. pijacu, bazen, školu… pa kad prođe metro - sigurna sam da će vrednost samo da raste - kaže Marija i dodaje da je jedina stvar oko koje je brinula bila daljina.

- Bila sam malo zabrinuta kako ću da rukovodim svime odande, ali našli smo agenciju koja upravlja imovinom i dobili smo odličnu uslugu. Oni će iznamljivati naš stan dok nismo tu i mogu vam reći da su prihodi iznad mojih očekivanja. Ostaće i više nego dovoljno da se potroši kad dođemo na leto - kaže kroz osmeh Marija.

Đorđe, koji se još devedesetih preselio u Čikago, kaže da svoju investiciju vidi kao “emocionalni povratak”, ali i kao način da se pripremi za budućnost.

- Znate šta, prvi put kad sam došao ovde, iskreno, bio sam malo zbunjen. Sve je novo, sjajno, a ja sam navikao na onaj stari Beograd. Ali kad sam ugledao taj pogled sa balkona, sve mi je nekako leglo na dušu. Kao da sam se vratio u detinjstvo. A planiram da se vratim za stalno kad dođe vreme za penziju - kaže Đorđe i objašnjava koji su bili njegovi kriterijumi prilikom odabira:

- Kada sam razmatrao ponude, bilo mi je važno da je kvalitet života na visokom nivou, da ima puno svetla i zelenila i, naravno, da je u Srbiji. Gledao sam gde je najbolje i čini mi se da sam ovde našao pravu meru. Na kraju krajeva, ostaće deci i unučićima.

Kaže i da je prelomio čim se uverio kako sve funkcioniše.

- Kad ne živiš ovde, malo se brineš kako će sve to izgledati. Ali kad sam video kako se sve brzo razvija i kako su ljudi dobronamerni, znao sam da da nisam pogrešio. Znate, tamo u onom sivilu sam shvatio koliko mi znači svetlo, zelenilo i pogled koji odmara. Ovde gledam sa balkona na park i grad, ne treba mi televizor - kaže Đorđe.

Šta kažu brojke?

Pasivni prihod od nekretnina postaje sve dostupnija mogućnost za one koji traže alternativne izvore finansiranja. Beograd na vodi se ističe kao idealna opcija za vlasnike stanova. Faktori poput lokacije, sadržaja i kvaliteta gradnje čine da se stanovi u ovom naselju ne zadržavaju duže od par dana na oglasima.

Prema trenutnim tržišnim podacima, prosečna cena najma u Beogradu na vodi se kreće oko 22 evra po kvadratnom metru. Poređenja radi, cena rente stanova sličnog kvaliteta u zgradama sa sličnim sadržajem u drugim delovima grada kreće se od 12 do 18 evra po kvadratnom metru. Prostom računicom dolazi se do podatka da je stan na desnoj obali Save investicija koja se sama isplaćuje za samo 13 godina.

Rast vrednosti nekretnina

Statistički podaci pokazuju da vrednost nekretnina u ovom naselju raste za oko 5-7% godišnje, što ga čini najatraktivnijom investicionom opcijom kada su nekretnine u Srbiji u pitanju, pa tako kupci koji na vreme prepoznaju potencijal ubrzo imaju nekretnine čija je tržišna vrednost znatno veća od početne kupovne cene.

Konkretno, stanovi u zgradama BW Vista i BW Parkview su prvobitno prodavani po cenama od 2.200 do 2.600 evra po kvadratu. Aktuelne cene tih stanova danas se kreću od 3.700 do 4.100 evra po kvadratu. U skladu s daljim razvojem projekta, koji uključuje izgradnju infrastrukture kao što su škole, vrtići, parkovi i metro, kao i otvaranje hotela The St. Regis Belgrade u Kuli Beograd, očekuje se nastavak rasta vrednosti ovih nekretnina.

Tome u prilog govori i brzina kojom stanovi u ovom naselju nestaju iz ponude. Ljudi prepoznaju atraktivnost lokacije, a potražnju je dodatno povećala i inflacija, jer su ovako luksuzne nekretnine najotpornije na inflatorna dešavanja i nestabilnosti na tržištu.

Ako pogledate ko sve ulaže u nekretnine biće vam jasno. Neke od najvećih osiguravajućih kuća na svetu svoj kapital čuvaju na dva načina - ulaganjem u državne obveznice i ulaganjem u nekretnine, naročito u luksuzne projekte poput Beograda na vodi. A ako neko zna da proceni rizik, onda su to osiguravajuće kuće.

