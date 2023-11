SPREMILI GODINU KIRIJE UNAPRED, GAZDA IZ BEOGRADA IH ŠOKIRAO Glatko odbio pa rekao: Ne možete vi tako u stan koji ja izdajem

BEOGRAD - "U stanu koji izdajem ne želim decu", uslov je koji izaziva najveću nevericu i svađu među ljudima, a koji stanodavci sve češće navode u svojim oglasima za izdavanje stanova.

Sa takvim uslovom susrela se i srpska porodica sa malim detetom i bebom od tri meseca i tom prilikom otvorila još jednu raspravu na internetu.

Anđela iz Beograda podelila na je svom Tiktok profilu situaciju koja se navodno desila njenim poznanicima, četvoročlanoj porodici koja je tražila stan u Beogradu. Objašnjavajući da zbog dece nisu dobili dogovoren stan, iako je sve bilo donekle dogovoreno, želela je da čuje mišljenja drugih šta misle o ovakvom uslovu.

foto: Shutterstock, Ilustracija

"Zove me poznanica malopre i pita me, hitno joj je, frka joj je, da li znam nekog ko izdaje stan na godinu dana. Primorani su da se iz drugog grada presele u Beograd zbog posla. I platili bi kiriju godinu dana unapred, odnosno muževljeva firma plaća kiriju godinu dana unapred, sve je regularno, samo im treba da nađu lokaciju koja im odgovara i to je to.

Ali, ispaljeni su. Kad sam pitala zašto, objasnila mi je da su našli oglas, svideo im se stan, svidela im se lokacija, čuli se sa čovekom i sve se dogovorili. Pa je bio dogovor, ako im se stan svidi, da se do ponedeljka usele.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Međutim, čovek kad ih je video, rekao je: 'A ne, nismo se razumeli, ne možete u stan koji ja izdajem sa decom". Imaju bebu od tri meseca i sina od tri godine.

Meni taj deo uopšte nije jasan, to nije zgrada gde su studenti, ništa slično tome, stvarno mi nije jasno. Meni je ovo šokantno. Razumem da neko ne želi studente u stanu zbog žurki koje bi pravili, razumem da neko ne želi ljubimce u stanu, pa čak i strance, ali da neko ne želi da pusti u stan porodicu s decom, meni je to nerealno. Ako ima neko objašnjenje molim vas, otvorite mi oči, da li sam ja luda?" pitala je Anđela na kraju svog videa.

Stanodavci odbijaju i trudnice? U komentarima se moglo videti različito mišljenje. Dok je nekima ovaj uslov, kao i svaki drugi bio i više nego užasan, bilo je i onih koji su primerima opravdali stanodavce, mada i onih koji su samoj Anđeli zamerili što smatra da su uslovi za studente i ljubimce opravdani. "Meni je svaki uslov užasan. Izdaješ taj stan, svaku štetu možeš da naplatiš, izdaj kome je potrebno, aman", "Odsustvo ljudskosti. Žalim takve ljude. Ko da ne znaju kakva je to muka. S decom pod kiriju, nemati svoj krov nad glavom. Plus su cene nenormalne", "U 15 stanova su mi rekli istu stvar", "Mi smo imali situaciju da čovek nije hteo da nas primi jer sam trudna, ali mu je bilo okej da imamo kuče, tj. ljubimca. A deca ne dolaze u obzir?", bili su samo neki od komentara koji su kao i Anđela bili zgroženi uslovima stanodavaca.

Zašto stanodavci odbijaju porodice sa decom?

Ipak, neka iskustva, tvrde mnogi, naveli su ih da i sami odluče da ne izdaju porodicama sa decom.

"Meni je to skroz okej, ni ja ne želim decu koja će mi žvrljati zidove i prljati sve što postoji u stanu za izdavanje", "Nije šokantno vjeruj mi. Do sad mi se desilo dva puta da sam primila porodicu sa bebom u oktobru/novembru (bez ugovora) i oba puta nisu imali pare za kiriju. A ne možeš izbaciti porodicu sa bebom, a da su bez bebe problem se lako rešava (mnogi ljudi koriste decu tako) ima i normalnih ali to je moj posao i ja ne mogu rizikovati 3-4 kirije", "Evo iz ličnog iskustva. Žena plus 3 deteta. Nije platila rentu ni režije, socijalni rad ih je štitio. Nisam smela da joj isključim struju i plin. Jedva sam je se rešila. Uništen kompletan stan, a dugovi abnormalni. Koštalo me preko 8.000 evra renoviranje. Eto pa bi li i ti nakon ovoga opet primila porodicu?

Ono što je ispod ovog vida naviše privuklo pažnju, bio je komentar jedne majke koja je takođe bila odbijena od strane stanodavca. Pitanje koje joj je on navodno uputio, razljutilo je mnoge.

"Doživela sam i pitanje 'je l' nemate kome da ostavite decu?'. Ne šalim se, čovek mi je to rekao dok smo razgledali stan", glasio je komentar koje je mnoge ostavio u šoku.

Kurir.rs/Blic/Tik Tok