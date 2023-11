OVAKO IZGLEDA KUĆA OD 100 KVADRATA, FUL SREĐENA, A KVADRAT SAMO 200 EVRA: Gazda sve renovirao, a cenu zbog ovoga ne obara! (FOTO)

Ako biste ljudima iz Beograda rekli da stambeno pitanje mogu da reše za 20.000 evra, svi bi bili zainteresovani ili bi mislili da je u pitanju neka prevara. Međutim, za seosku kuću u Ražnju od 100 kvadrata, iako je skoro potpuno sređena i spremna već za ovu zimu, nisu spremni toliko da plate mada kvadrat dođe tek 200 evra.

Zbog toga Banetu Živkoviću, koji je oglasio prodaju ove nekretnine, svakodnevno stižu ponude, ali ne uvek poštene. Potencijalni kupci uporno pokušavaju da mu obore cenu, ali on se ne da.

foto: Printscreen/Facebook

- Kuća u selu Šetka kod Ražnja 100 kvadrata, pomoćni objekti, dvorište sa voćem 28 ari, plus jos 50 ari njiva spojena sa dvorištem koja se završava kod potoka. Ukupno sve površine 77 ari. Vlasnik 1/1, struja, gradska voda, bunarska voda sa hidroforom. Plac ravan, kvadratnog oblika. Kuća je u fazi renoviranja. Urađene su nove vodovodne i kanalizacione cevi, nova sanitarija u kupatilu, keramika nova u kupatilu, kuhinji, hodniku i predsoblju. Stepenice obložene biber crepom. Jedno ozbiljno domaćinstvo od koga može lepo da se živi, veliko ozbiljno imanje, mirno, tiho... dva kilometra od autoputa Niš-Beograd, Soko i Ribarska banja na 40km, Ražanj 7km, Ćićevac 15km, Paraćin 25km, Niš 60km, Rtanj 80km itd. Cena 20.000€ - stoji u tekstu oglasa koji je Bane dao na Fejsbuk stranici Prodaja kuća i placeva na selu.

Nemaju pojma šta pričaju

Prema njegovim rečima, kuća jeste starija, ali je daleko od lošeg stanja, a oni koji traže spuštanje cene na pola nisu svesni šta pričaju.

- Zovu me oni koji nikada nisu prozor zamenili, nemaju pojma koliko košta i kako izgleda popravka ili renoviranje, i očekuju da će da spuste cenu na pola. To ne može, znam koliko sam uložio i koliko vredi. To su ljudi koji tako sede ispred kompjutera, kuckaju, nikada nisu probali nešto da naprave ili poprave. Ne razlikuju staru zemljanu kuću od solidne gradnje. Ne razumeju se, njima je kuća - kuća, ne razlikuju kvalitet. Na primer, ima mnogo kuća koje se oglašavaju za 10.000 evra, a nema struju, nema vodu, ili ako ima nije dugo plaćano, pa samo za dug imaju da daju mnogo para. Ili budu diskutabilni papiri zbog više vlasnika, krov bude loš, pa treba da se uloži još pet hiljada samo u to - opisao je on za Alo! kakvi mu se ljudi uglavnom javljaju sa pitanjem da se drastično spusti cena.

Kako ističe, svestan je da ne mora da se drži ove sume kao pijan plota, ali neće ni da proda nešto što je dobro bud-zašto.

Sam svoj majstor

- Ja sam majstor i sam sam radio sve na toj kući, tako da znam i da je kvalitetno urađeno i koliko je uloženo. A oni kada kupe kuću koja treba da se renovira, zaboli ih glava kada im majstori ispostave proračun, shvate da će više da košta renoviranje, nego da su kupili sređeno. Meni je, što sam sam radio ispalo mnogo, a kamo li njima koji će još i ruke da plaćaju - kaže ovaj majstor.

Kako je dodao, on i dalje sređuje ovu kuću i čeka pravog kupca koji će da poštuje i rad i ono što dobija uz ovu nekretninu.

Kurir.rs/ Alo