U POPULARNOJ SRPSKOJ BANJI NA PRODAJU KUĆA KAO IZ RAJA, A KVADRAT SAMO 500 EVRA! Kupac uz nekretninu dobija i plac (FOTO)

Nakon pandemije korone u Srbiji je planula prodaja kuća i to naročito onih koje se nalaze u ruralnim sredinama. Među njima je ogromna potražnja i za vikendicama čije su cene znatno skočile, a onda su već par meseci u stagnaciji što ide na ruku onima koji planiraju da pazare ovakvu nekretninu van gradske gužve i buke.

Među oglasima se svakako može naći dosta povoljnih nekretnina i to već od 5.000 evra s tim što kupca čeka veće ulaganje, dok ima i dosta kuća koje se prodaju i do 10.000 evra, a uz to kupac dobija i plac pa čak i nameštaj.

Sada se na oglasima pojavila kuća u Vrnjačkoj banji koja se prodaje sa placem i to za svega 500 evra po kvadratu.

- Prodajem kuću u Vrnjačkoj banji 185 kvadrata na 4,4 ara placa uknjižena, vlasnik 1/1 - navodi se u oglasu u jednoj grupi na društvenoj mreži Fejsbuk.

foto: Printskrin/Facebook

Na fotografijama se vidi dvospratna kuća, sva u cveću i sa belim balusterima koja je u odličnom stanju sa dvorištem i travnjakom i gotovo da izgleda kao pravi mali raj za budućeg kupca.

