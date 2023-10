SELO NA SARDINIJI DAJE BESPLATAN SMEŠTAJ: Evo ko može ovde da živi džabe, prijavljivanje već počelo, ali postoji jedna caka

Jedno selo na čarobnom talijanskom ostrvu Sardiniji „digitalcima“ nudi ni manje ni više nego besplatan smeštaj. Da budemo precizni, radi se o selu Ollolai, koje se smestilo u centralnom delu ostrva. U samom selu nema previše stanovnika, premaposlednjim podacima, 2016, ovde je stalno živelo nešto manje od 1.300 duša.

Već ima onih koji su iskoristili priliku i preselili se, a jedna od takvih je Klaris Partis, informatičarka iz Los Anđelesa.

foto: YouTube/ bernardina vinci

- Trebalo mi je da promenim mesto. Tražila sam lokaciju koja nije turistička, ali je istovremeno okružena prirodom, svežim vazduhom, planinama, prelepim plažama, lokaciju gde mogu da nađem mir i lakši tempo života - izjavila je.

Ollolai je ponudio upravo to. Nalazi se dovoljno daleko od sve poznatije sardinijske obale, a opet dovoljno blizu i da do nje možete relativno brzo doći. Ono što svi posebno hvale, pa i američka informatičarka svakako je hrana, za koju kaže da je izvrsna te da uživa u „kupovini svežih tartufa i spremanju testenine i njoka s raznim vrstama soseva“.

Iako je super odabir za digitalne nomade, Ollolai je jedno od sela koja su doživela tužnu sudbinu koja se ogleda u depopulaciji ruralnih područja. Tako se broj stanovnika u poslednjih 100 godina smanjio sa 2.250 na 1.300, što je ogromna razlika.

foto: YouTube/ bernardina vinci

Kako je program kupovine kuće za jedan evro bio uspešan, sad su odlučili da ulože u nešto drugo i postati hab za digitalne nomade. Program nazvan „Work from Ollolai“, u sledeće dve godine ugostiće radnike iz celog sveta i ponuditi im mogućnost besplatnog smeštaja do tri meseca. Ko god se odluči za ovu varijantu, mora da aplicira do kraja godine.

Što se tiče socijalizacije, tu problema nema, jer iskustva kažu kako su domaćini prilično otvoreni i srdačni. Naravno, iako sve u naravi zvuči besplatno, postoji jedna mala caka. Ko god se prijavi mora da ostavi neki konkretan trag svog boravka, a to može da bude esej, naučni rad ili esej povezan sa životom u Ollolaiu.

kurir.rs/poslovni.hr