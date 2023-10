U OVOJ BG OPŠTINI STAN SE MOŽE NAĆI I ZA 1.000 PO KVADRATU! Dok za 1.500 evra dobijate pravi luksuz, ali budite spremni na 1 USLOV

BEOGRAD - Tokom poslednjih godinu i po dana, udar na tržište nekretnina bio je toliko jak, da je postalo nemoguća misija naći kvadrat za 1.500 evra u Beogradu.

Ipak, pojedine lokacije u prestonici, znatno udaljene od centra i dalje se mogu "pohvaliti" izborom jeftinijih nekretnina. Međutim, morate biti spremni na duže putovanje do škole ili posla.

Kako biste proverili ponudu jeftinijih stanova na lokacijama koje pripadaju Beogradu, u pretraživač sajta na kom se oglašavaju nekretnine unesite površinu prosečnog stana - što je oko 50 kvadrata. Kada se to pomnoži sa 1.500 evra – dobijate iznos od 75.000 evra.

U oglasima su izašli stanovi u Padinskoj skeli - čak i jeftiniji od 75.000 evra. Naravno, dobar deo oglasa bio je za stanove u Mladenovcu, a u centru ove beogradske opštine, moguće je kupiti stan i za manje od 1.500 evra po kvadratu.

Pošto je kvadrat u Borči Bilo je ponuda i za Borču. I tu je ponuda šarenolika, pa se tako kvadrat kreće od 1.100, pa sve do 1.500 evra. Još jedno mesto nadomak Beograda koje se izdvojilo jeste Barajevo. Stan je ovde moguće pronaći i za 1.000 evra po kvadratu, dok za 1.500 dobijate pravi luksuz. Ima i u Mirijevu: pedesetak za 75.000 evra Uz malo truda, među oglasima je bio i stan u Mirijevu. Reč je o nenameštenom stanu, sa dve odvojene sobe koji košta 75.000 evra i ima pedesetak kvadrata.

Kako pojašnjava Uroš Jovanović iz jedne od agencija, još nije postalo toliko učestalo da građani kupuju nekretnine van Beograda, kako bi kasnije putovali dalje do posla.

Ilustracija foto: Youtube Printscreen/Dom na kvadrat

„U ovom trenutku to je daleko od nekog pravila, a činjenica je da je u tim mestima kvadrat jeftiniji. Mladenovac, Sopot…Ljudi uzimaju i kuće na Kosmaju – oko te cene ili malo više od toga“, pojašnjava Jovanović.

Dodaje da su nedavno imali primer da su ljudi koji rade u Beogradu, kupili stan u Pančevu, iako ovaj grad ne pipada prestonici, ali je veoma blizu.

„Jako je teško naći kvadrat za 1.500 evra u urbanom delu Beograda, uključujući i ova naselja okolo. U Mirijevu možda nešto možete da nađete, ali jako teško. Tu kvadrat prelazi 1.500 evra i ide od 1.700 evra. Traže i 2.000 evra. Preko Pančevca bi moglo da se nađe – Krnjača, Ovča, Borča..“, isitče sagovornik.

Navodi i da se situacija u kom se neki dobar stan može naći povoljno, dešava ako se vlasniku žuri da proda nekretninu, pa pristaje na povoljniju cenu.

Ilustracija foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Nova odluka NBS možda prevagne da kupite stan

Nova odluka Narodne banke Srbije kojom je ograničila kamate na stambene kredite do kraja 2024. godine, odnosi se i na one koji će se tek zadužiti.

Centralna banka je ograničila visinu nominalne stope, odnosno maržu banke, kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom i odredila da ona ne sme biti viša od 1,1 odsto do 31. decembra 2024. godine, a da će nakon tog perioda biti u procentu koji bude utvrđen ugovorom o tom kreditu.

To znači da bi klijentu koji bi se ovih dana zadužio, s obzirom da je šestomesečni euribor na nivou od oko 4,112%, banka morala da odobri kamatu od najviše 5,212%. Kada su u pitanju pozajmice sa fiksnom kamatom, čija rata se ne menja tokom perioda otplate, ona neće smeti da bude viša od 5,03 odsto. Do ograničenja koje je uvela NBS banke su nudile kredite sa fiksnom kamatom do čak 9,36%, tako da je jasno da će uslovi za zaduživanje za nove klijente ipak biti povoljniji.

Kurir.rs/Nova