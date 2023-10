"KUĆA PRODATA ZA MILIONE EVRA, GARAŽNO MESTO ZA CENU STANA U BEOGRADU!" Ekspert otkriva šta će biti s cenama nekretnina

Već nekoliko godina tržište nekretnina beleži nestabilnosti. Početna kriza bila je podstaknuta korona virusom, a kasnije se samo nastavila i produbila ratom u Ukrajini. Cene prodaje i izdavanja bile su u konstantnom porsatu, a u mnogim državama šuškalo se da može i da dođe i do potpunog kolapsa.

Na tržištu nekretnina u Srbiji vlada trend stabilizacije cena. Ovo potvrđuju i zvanični podaci prema kojima su cene kvadrata u septembru mesecu na većini opština ostale nepromenjene, a nekim su čak i blago pale. Beograd i Novi Sad imali su pad blizu 3 odsto, dok su u Nišu cene kvadrata ostale na nuli.

Uprkos pojeftinjenju na tržištu nekretnina, najviše cene kvadrata i dalje znatno više u poređenju sa cenama kvadrata ranijih godina.

Davorka Tasić, stručnjak za nekretnine, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila o tome kakvo je trenutno stanje na tržištu nekretnina.

- Beograd je uvek bio specifično tržište. Kod nas više utiču političke prilike nego uopšte situacija na svetskom tržištu nekretnina. Mi smo bili svedoci da je u mnogim država Evrope početkom godine došlo do znantnog pada cene nepokretnosti. Beograd i Srbija to nisu pratili. Kada pričamo o nekim daljim mogućnostima šta će se desiti, to zaista niko od nas ne zna. Lično mislim da neće doći do naglog pada nepokretnosti. Nećemo se vratiti na realnije cene - rekla je Tasić i dodala:

- Došlo je, usred svih situacija koje su se dešavale, do poskupljenja građevinskog materijala i vi bilo kakvu novu zgradu da zidate ne možete da se vratite na onu cenu koja je bila 2019. godine. Besmisleno je očekivati da mogu da vam pojeftine novogradnje. Mi smo stalno imali problem sa starim stanovima gde su prodavci želeli da se izjednače sa luksuznim novogradnjama. Tu je ustvari nastao najveći poremećaj na tržištu. Jer morate biti svesni da ako uđete u stari stan, treba vam još desetine hiljada evra da ga renovirate.

Tasić je potom navela par zanimljivih podataka Republičkog geodetskog zavoda.

- Imate da je u prvoj polovini ove godine, najskuplji kvadrat koji je bio prodat je bio 11.500 evra. Onda imamo podatak da je najskuplja prodata kuća bila oko 4,8 miliona. Onda imamo jedan interesantan podatak da je garažno mesto plaćeno 58 hiljada evra. Sada kada to posmatrate, to su ekstremi. U praksi je to malo drugačije. Ako kupujete po obodu zaista možete kupiti poprilično jeftiniji kvadrat.

