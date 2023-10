NIKO NE BI NI PRETPOSTAVIO DA NA OVOM MESTU KVADRAT CENE 3.500 EVRA: Ovo je novo hit-naselje u Beogradu, evo zbog čega je navala

Pregrevica - ovo naselje u beogradskoj opštini Zemun postaje sve atraktivnije, a glavni aduti su direktan pogled na Dunav, mir i mala spratnost zgrada koja još nije počela da narušava ovaj lep ambijent.

Sve to je doprinelo da se kvadrat u ovom delu prestonice cenama približi Vračaru i "Beogradu na vodi", pa sada košta i do 3.500 evra.

Kako pojašnjava Uroš Jovanović iz jedne agencije za nekretnine agenti se, ipak, malo „muče“ sa prodajom tih stanova u ovom trenutku. „Tu ide malo lošije prodaja sada. Oni koji prodaju stanove traže od 3.500 do 3.700 evra po kvadratu. Po tim cenama je prodaja išla do pre godinu dana, ali sada je malo zastala“, kaže Jovanović.

foto: Filip Plavčić

Pregrevicu karkateriše ulica gde je jedan deo stanova praktično uz samu reku, što daje čar ovom delu Zemuna. Za 3.500 evra se sa druge strane, u centru grada može naći stan u starogradnji. „Na nekim premium lokacijama u centru grada za taj novac možete naći stan“, pojašnjava Jovanović.

Na pitanje zašto je u Pregrevici opalo interesovanje za kupovinu stanova, sagovornik kaže da je to povezano sa kamatnim stopama i kreditima, gde se već vidi pad zainteresovanih za taj način kupovine nekretnine.

Spratnost „zgrada“ u ovom delu Zemuna je zapravo veoma mala i obično je reč o objektima do dva sprata. „Imate veći osećaj privatnosti u tim zgrada, nego u nekim soliterima velikim“, kaže Jovanović.

Šta kažu oglasi?

Preko oglasa se većinom prodaju stanovi koji su već namešteni. Kvadrat se kreće od 3.000 do 3.500, mada u nekim slučajevima ima izuzetaka, gde je to manje, pa se tako kvadrat može naći za 2.500 evra.

U drugom kvartalu ove godine, tržište nekretnina beleži pad od 13 odsto. Podizanje kamatnih stopa definitivno je jedan od uzroka.

Ilustracija foto: Filip Plavčić

Ove godine je izdato znatno manje dozvola za izgradnju, a to će na ponudu uticati tek sledeće ili za dve, tri godine, kažu stručnjaci. Podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da je vrednost tržišta nekretnina u drugom kvartalu ove godine iznosila 1,7 milijardi evra, što je pad od 13 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Primera radi, u Novom Sadu je sklopljeno čak 38,8 odsto ugovora manje, dok je u Beogradu zabeležen pad od 20 odsto.

Nova odluka Narodne banke Srbije kojom je ograničila kamate na stambene kredite do kraja 2024. godine, odnosi se i na one koji će se tek zadužiti.

Centralna banka je ograničila visinu nominalne stope, odnosno maržu banke, kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom i odredila da ona ne sme biti viša od 1,1 odsto do 31. decembra 2024. godine, a da će nakon tog perioda biti u procentu koji bude utvrđen ugovorom o tom kreditu.

To znači da bi klijentu koji bi se ovih dana zadužio, s obzirom da je šestomesečni euribor na nivou od oko 4,112%, banka morala da odobri kamatu koja je niža od 5,212%. Kada su u pitanju pozajmice sa fiksnom kamatom, čija rata se ne menja tokom perioda otplate, ona neće smeti da bude viša od 5,03 odsto. Do ograničenja koje je uvela NBS banke su nudile kredite sa fiksnom kamatom do čak 9,36%, tako da je jasno da će uslovi za zaduživanje za nove klijente ipak biti povoljniji.

Kurir.rs/Nova