KUĆICU U CVEĆU NA 500 METARA OD OVE BANJE DAJE ZA 7.000€: Ili menja za auto! Uz nju idu 20 ari placa, 30 oraha i 2 šanse za biznis

Na jednoj od Fejsbuk grupa u kojima se ljudi okupljaju i bez posrednika na prodaju nude svoje nekretnine, oglasio se i gospodin čiju su kućicu u cveću s pogledom na tri planinska vrha mnogi pogledali.

Jedina nedoumica jeste po kojoj je ceni u stvari prodaje: Za 7.000 ili 11.000 evra? Vrednim tragačima za jeftinim vikendicama nije promakao ni oglas za istu kućicu u jednom od popularnih internet oglasnika na kojem je identična kuća oglašena na prodaju po ceni od 7.000 evra. On je tu čak nudi i u zamenu za auto do 5.000 evra plus doplata razlike u evrima.

On je uz fotografije napisao i sledeće:

"Na prodaju vikendica i plac od 20 ari koji se nalazi u Miraševcu (3 km od Rače Kragujevačke), do vikendice je asfaltni put. Na placu se nalazi bunar zidan od kamena koji je na 500 metara od Miraševačke banje, gde se nalazi lekovito blato i lekovita voda, koja leči sve vrste reume i bolest očiju. Sa vikendice je pogled na Homolje, Visak i Rudnik, pravi raj za oči i za odmor. Na placu su posađena 30 oraha, pre 2 godine, uredno održavani. Pravi plac i vikendica za odmor i za uživanje sa prelepim pogledom. Vikendica je od pvc kontejnera sa izolacijom i novim stvarima unutra. Vikendica je pokrivena limom (imitacija crepa) kao i dve terase koje su isto pokrivene. Bez struje, ali može da se uvede, na 20 metara je od glavne struje. Cena 11.000 evra.

Mnogi su ga u komentarima odmah upitali za broj telefona, ali ima i onih koji su ustuknuli na pomen PVC kontejnera iako se je širom sveta taj vid brze gradnje široko rasprostranjen.

Uz vikendicu, Ignjat je indirektno ponudio i dve šanse za biznis - može da se izdaje za vikend u prirodi nadomak poznate banje s mineralnom vodom ili da se za koju godinu beru pare sa zasada oraha koji su inače,kao i lešnici, poprilično skupi.

