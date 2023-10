KOLIKO KOŠTA KVADRAT U OBRENOVCU: Sve više ljudi odlazi u okolinu BG s razlogom! Za 1 stan u prestonici KUPIŠ DVA U MLADENOVCU

Sve je više onih koji biraju da se presele iz velikog grada u manje opštine. Među razlozima za odlazak u udaljenije opštine Beograda su velike gužve, nedostatak parkinga, skupe komunalije, ali i visoke cene kvadrata u gradskim opštinama. Na taj korak odlučuju se i zbog toga što žele mir i tišinu kada se sa posla vrate kući. U Mladenovcu, beogradskoj opštini koja je udaljena od grada oko 50 minuta vožnje, cene stanova i kuća su skoro duplo niže nego u Beogradu.

Tako se po prosečnoj ceni stana u novogradnji u Beogradu može kupiti veći stan ili čak dve nekretnine u Mladenovcu.

Dok je prosek cena u starogradnji u Mladenovcu 1.033 evra a u novogradnji 1.218 evra, za Novi Beograd je u proseku potrebno izdvojiti 2.660 evra za kvadrat, za Zvezdaru 2.314 evra, a za stan na Paliluli 2153 evra, podaci su portala 4zida.

Za one koji vole dvorište i život u kući, u Mladenovcu se može kupiti kuća po ceni od 780 evra za kvadrat.

foto: Shutterstock

Ponuda nekretnina u ovoj beogradskoj opštini ne manjka pa su tako na sajtu 4zida.rs oglašene različite vrste nekretnina u Mladenovcu - stanovi u novogradnji, kuće, placevi.

Cene su različite, u zavisnosti od lokacije, stanja, okruženja, infrastrukture.

Tako je na primer trenutno u prodaji prizemna kuća u selu Kovačevac površine 122 metara kvadratnih sa 14 ari placa za 33.000 evra, sedam kilometara od centra Mladenovca, a sat vremena od Beograda.

Mladenovac atraktivan i za investitore

Izvršni direktor agencije City Expert Miloš Mitić kaže za Euronews Srbija da je Mladenovac tražen kad je reč o kupovini nekretnina jer je relativno blizu Beograda.

On je naveo da se cene kvadrata u Mladenovcu kreću od 1.300 do 1.500 evra, u zavisnosti od same zgrade i mikrolokacije i da ima mnogo novogradnje.

"Tražnja postoji, aktivno je tržište, gradi se, cene su do 1.500 evra po kvadratu, prosek je 1.200 ili 1.300. Postoji dosta kupaca koji ukoliko ne pronađu adekvatan stan za novac koji imaju u Beogradu, odlučuju se za lokacije kao što su Mladenovac, Banovci, Krnjača, čak i Jajinci", rekao je Mitić.

On dodaje da se ljudi često odlučuju za nekretninu u Mladenovcu, kao i na potezu Banovci - Stara Pazova, jer je blizu Beograda, dobra je povezanost, a mogu da dobiju veći i kvalitetniji stan za iznos koji je ispod 1.500 evra.

"Mladenovac je aktivno tržište, ima dosta novogradnje kao i u Pazovi i Banovcima. To su lokacije sa kojih se za 45 minuta može stići do Beograda, u zavisnosti od doba dana", rekao je Mitić.

foto: Shutterstock

On kaže da su definitivno investitori prepoznali to tržište, da su jeftiniji troškovi i gradsko građevinsko zemljište i lakše se organizuju papiri jer su manje opštine.

"Investitori su prepoznali benefite tih lokacija tako da su tražene, 1.500 evra nije mala cena, to je maksimalno, ali svi ostali troškovi koji su vezani za zgradu, osim gradnje, jesu manji u odnosu na neke druge lokacije. Nije isto kad gradite na Vračaru gde je gradsko građevinsko dosta skuplje i sve dozvole nego u Mladenovcu. Investitori prepoznaju da je isplativa gradnja na obodima Beograda, tražnja postoji, pogotovo u situaciji kada su skupi krediti, velike kamate", rekao je Mitić.

Aktivno tržište i u Obrenovcu

Prema podacima iz objavljenih oglasa, cena kvadrata stana u Obrenovcu je između 1.170 i 1.500 evra.

Obrenovac je, prema rečima Mitića, mikrolokacijski dosta razvijeniji u odnosu na Mladenovac. "I u Obrenovcu je tržište prilično aktivno, kupuju ljudi, oni iz zaseoka kao što je na primer Barič, iz kuća prelaze u stanove u Obrenovcu i Mladenovcu", rekao je Mitić.

Procenitelj za nekretnine Miodrag Živadinović rekao je za Euronews Srbija da je tržište u Mladenovcu i Obrenovcu već duže aktivno.

foto: Shutterstock

"Još pre ukrajinske krize su ljudi bili zainteresovani za život u Mladenovcu i Obrenovcu, čak je Mladenovac u jednom trenutku imao i problem sa ponudom stanova jer ih nije bilo toliko koliko su ljudi tražili. Prosto su ljudi želeli da žive u tim mestima jer je bilo jeftinije doći do nepokretnosti, prodali su možda u Beogradu neku nekretninu pa kupili jednu manju za decu u Beogradu i sebi jeftiniju u ove jednoj od ove dve opštine. Verovatno je rat u Ukrajini, koji je podigao cene kvadrata u gradu, još više ubrzao proces odlaska u te dve opštine", rekao je Živadinović.

Prema njegovim rečima, tržište Mladenovca i Obrenovca je aktivno od ranije zato što su ljudi birali da žive u tim mestima i da dolaze da rade u Beograd zbog drastično manjih troškova i zakupa i kupovine nekretnine.

"Relativno je dobro povezano prevozom da ljudi mogu lako da dođu do grada da rade. Koridori dolaska iz Mladenovca i Obrenovca često su prohodniji nego kad se dolazi sa Banovog brda ili nekog dugog dela Beograda do centra", dodao je on.

Kurir.rs/Euronews