ZAŠTO NOTARI GARANTUJU SIGURNOST, ALI SE OGRAĐUJU OD ODGOVORNOSTI? Dedajić: Postoje dva objašnjenja u praksi koja MORATE ZNATI

Tokom današnje emisije "Puls Srbije" gledaoci Kurir TV prisustvovali su razgovoru voditelja emisije sa gostima Savom Dedajićem iz Javnobeležničke komore i advokatom Aleksandrom Radivojevićem o pravnoj sigurnosti koju stranke, kod kupovine nepokretnosti ili dobara, stiču čnjenicom da ugovor overavaju kod notara i da li je to samo po sebi dovoljna garancija da je određeni pravni posao valjano obavljen.

Javni beležnik Sava Dedejić objasnio je kako se ugovori realizuju kod notara, posebno kada je reč o nekretninama unutar porodice, odnosno u posedu supružnika:

- Radi izbegavanja sporova oko bračne tekovine, onda drugi supržnik koji nije upisan, a imamo dokaza da je nepokretnost kupljena u braku, onda bi drugi supružnik imao pravo da poništava taj ugovor. Notar je u stvari preventivni sudija, služi da se izbegnu budući sporovi. Pored toga što se kod notara utvrđuje da li je čisto vlasništvo prodavca, utvrđujemo da li postoje određeni tereti, hipoteka, zabeležbe sporova, ceo jedan spektar radnji i postupka koji se utvrđuju na osnovu zakona - rekao je Dedajić.

Postoji zakon o tome da javni beležnik može da predvidi problem, on je dužan da upozori i ogradi se od toga, nastavlja Dedajić.

- Kako to objasniti laičkoj javnosti? S jedne strane mi garantujemo svojom imovinom sigurnost ugovora, a sa druge se ograđujemo od odgovornosti. To sad deluje kao apsurd. Međutim, to nije igra, i ne dajemo upozorenje da ne bismo odgovarali, nego postoje dva segmenta:

1. To je zakonitost pravnog posla. Imate nešto što se zove povreda privrednog propisa koji dovodi do ništavnosti. Mi ne smemo overiti nešto što je nezakonito. Ja sam dužan da svaki pravni posao odbijem! Upozoravam u onim stvarima u kojima možemo da uvidimo da može doći do spora, pa će kupac da proceni da li hoće ili neće.

2. Imate pravo preče kupovine, na primer za poljoprivedno zamljište. Vi ne možete slobodno prodati, recimo poljoprivrednu parcelu, a zakon predviđa da ste dužni prvo da je prodate i ponudite vlasniku susedne parcele, pa ako on neće ili se ne izjasni, onda možete ponuditi onome kome ste namerili. Politika nalaže da se ukrupnjuje nekretnina... Ukoliko to ne uradite, vlasnik susedne parcele, imao bi pravo da poništava taj ugovor i to sud po tužbi vlasnika susedne parcele ima pravo da može da uzme tu parcelu! E tu mi upozoravamo, da stranka može da izgubi vlasništvo - objasnio je Dedajić.

05:50 ZAŠTO NOTARI GARANTUJU SIGURNOST, ALI SE OGRAĐUJU OD ODGOVORNOSTI? Dedajić: Postoje dva objašnjenja u praksi, koje MORATE ZNATI

Nazvao je ovakav postupak imperativom u poslu javnog beležnika, posebno kao profesionalca, a ako notar postupi suprotno rizikuje da naplati sam troškove te greške.

- Naravno da se dešavaju greške, mi smo mlada pravosudna profesija,jednom ili dva puta godišnje organizujemo savetovanja sa ciljem da ujednačimo sudske i javnobeležničke prakse. Desi se falsifikovana lična karta, dese se falsifikovani dokumenti, faslfikovana punomoćja... Nešto na šta ne možemo mi da utičemo, nismo forenzičari - istakao je Dedajić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:23 ZAKUPLJUJU STANOVE, A ONDA IH PONOVO IZDAJU! Stručnjak za nekretnine otkrila kako da se zaštitite od prevaranata: Ovo je KLJUČNO