"KADA BI NOTARI SVE GARANTOVALI, SUDOVI NE BI POSTOJALI" Radivojević: Javni beležnici OVIM PROVERAMA predupređuju MALVERZACIJE

Prošlo je nešto više od 9 godina otkako su prve kancelarije javnih beležnika ili kako volimo da ih zovemo notara otvorene u Srbiji. Od tada do danas njihov broj se povećavao a mreža kancelarija se širila.

Danas je gotovo nemoguće da zamislimo overu ugovora, ostavinsku raspravu ili kupovinu automobila a da ne odemo upravo kod notara. Međutim, njihov rad kao da je od samog početka bio pod lupom javnosti, a građani najviše negoduju zbog tarifa javnih beležnika.

Ipak ono što najviše zanima gledaoce Kurir TV je pravna sigurnost koju stranke kod kupovine nepokretnosti ili dobara stiču samom činjenicom da ugovor overavaju kod notara i da li je to samo po sebi dovoljna garancija da je određeni pravni posao valjano obavljen. O tome danas razgovaraju voditelji emisije "Puls Srbije" sa Savom Dedajićem iz Javnobeležničke komore i advokatom Aleksandrom Radivojevićem.

Koliko građani Srbije veruju notarima?

Radivojević razgovor započinje izjavom da je tek nakon analize svih dokumenata izvršen ugovor može biti "pravno perfektan":

- Tek onda kupac može da se upiše u list nepokretnosti u katastru, na primer i to notari završavaju. E sada notar može da garantuje da je primio dokumenta koja su tražena, ukoliko je sve upisano u katastar, međutim, šta se dešava ukoliko nepokretnosti nisu uknjižene? Zakon govori da imate i uknjižene i neuknjižene nekretnine. Notar treba da proveri kakve dokaze o vlasništvu imaju stranke, i onda notar upozorava vlasnika koji prodaje i pre kupca koji kupuje da on garantuje promet, ali da ne može garantovati upis nekretnine.... - rekao je i dodao:

- Iz prakse imam slučajeve kada ste imali upisanu nepokretnost u katastar, pa dođe do problema. Notari pojednostavljuju proceduru, ali nije u potpunosti, upravo zato jer bi sudovi onda prestali da rade. Savršena stvar kod notara je da su svi ugovori koji se solemnizuju u jednom jedinstvenom sistemu. Osim ovoga svaki notar proverava da li je na toj nepokretnosti zaključen već neki ugovor. Time se preupređuje da se ista nepokretnost ne proda dva puta. Da li možete da ih sve predupredite, to nije moguće, onda bi sudovi prestali da rade... Notari su u obavezi da pribave da li sve to postoji. Oni su u obavezi da vide kakvim dokumentima raspolaže prodavac, a na kraju notar je u obavezi da kada završi sav posao da upiše tu nepokretnost na ime novog kupca... Notar je budućnost... - istakao je Radivojević.

On podržava rad notara i naglašava da je iskorak u notarskom sistemu sigurniji za stranke.

