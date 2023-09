120 KVADRATA OVE KUĆE NA JEZERU MARKO DAJE ZA 43.000€ Kupcu i kredit bez kamate! Sad trećina, resto 250€ mesečno na 10 godina FOTO

8 ari placa plus! Smislio i način da stimuliše kupce - ako ga pronađete ili ste vi taj, lično vam otvara račun u kafani na jezeru od 50.000 dinara

Sveže renoviranakuća od 120 kvadrata na 8 ari placa, sa dve odvojene stambene jedinice, u blizini jezera Kudreč, prodaje se za svega 43.000 evra.

Kako je u oglasu na Fejsbuku napisao izvesni Marko, ako se odlučite za kupovinu ove, njegove, nekretnine samo trećinu novca morate da date u kešu, dok ostatak možete da platite i u ratama, kako kaže 250 evra mesečno u narednih 10 godina!

Ali, to nije sve. Marko je smislio i način kako da stimuliše kupce. Kako je istakao u oglasu ukoliko pronađete kupca, ili ako ste i sami kupac, on će lično da vam otvori račun u kafani u vrednosti od 50.000 dinara u kafani koij se nalazi na pomenutom jezeru.

foto: Facebook Printscreen

On je u oglasu i pojasnio zašto daje ovako, neki bi rekli, sumanutu ponudu:

- Kuću sam kupio u februaru od prijatelja, keš lova i na mesečne rate. Od marta sam krenuo da plaćam rate i u međuvremenu sam se predomislio i našao sam stan pod sličnim uslovima. Kuća je legalizovana, vodi se na prijatelja 1/1 i sa njim pravite ugovor. Možete i da se čujete sa njim, vidite, nije nikakav problem. Čovek je normalan, meni je izašao u susret i vama će ako sve bude po ugovoru...

Restoran na jezeru Kudreč

1 / 4 Foto: Youtube Printscreen

... Nema nikakve prevare, preprodaje ili slično kao što mnogi misle. Sa mnom se dogovorate samo za keš u startu jer sam ja njemu dao, a posle vi pravite sa njim dogovr kakav hoćete. Kuća je kvalitetna, na dobrom i mirnom mestu, unutra da se renovira i može da bude lep kutak za veću porodicu i ono što je najbitnije, nema banke, kamate itd... Za svakog ko taguje prijatelja ili preko njega dođe do mene i kupi kuću ja lično vam otvaram račun u vrednosti od 50.000 dinara u restoranu na jezeru Kudrec 500 metara od same kuce. Živeli, piše on u oglasu na Fejsbuku.

foto: Facebook Printscreen

Oaza čudnog imena na sat od Beograda Omiljena destinacija stanovnika Smederevske Palanke i okolnih sela je jezero Kudreč koje je, po predanjima, dobilo ime na neobičan način. Na 80 kilometara od Beograda, u slivu reke Jasenice nalazi se Smederevska Palanka, jedan od gradova u Srbiji koji je više puta menjao ime. Naime, Turci su bezuspešno pokušavali da pronađu dobro skrivenu pravoslavnu crkvu u šumi pokraj Palanke. Narod ni za živu glavu nije hteo da otkrije gde se crkva nalazi, a onda je jedan domišljati Turčin obrlatio lokalnog siromaha tako što ga je napio, a ovaj mu je otkrio lokaciju svetinje. Turci nisu časili časa - pronašli su dobro skrivenu crkvu u blizini jezera i srušili je do temelja, pisao je Espreso svojevremeno. Čuvši šta se desilo, siromah se duboko pokajao, a zbog griže savesti je, kažu, ostao i bez razuma. Hodao je tako po Palanci, sve vreme odmahujući glavom i vičući: “Kud reče, kud reče!”, a onda je na sebe digao ruku upravo kod jezera i svetinje koju su Turci spalili. Tako je jezero dobilo ime Kudreč.

Kurir.rs/Blic/Facebook