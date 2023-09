STARA GRADNJA 1.000, NOVA I DO 1.400 PLUS PDV! U ovom gradu u Srbiji cene pale za nijansu, evo koliko traže za "polovan" stan

U principu se najviše traži gradnja stara do deset godina, i manji stanovi, do 50 kvadrata

ČAČAK - Talas poskupljenja ove godine zaljuljao je cene nekretnina, koje zbog priliva ruskog i ukrajinskog stanovništa divljaju svih pretodnih meseci kako u Beogradu, tako i u unutrašnjosti Srbije.

Ipak, mnogi se nadaju da će svemu tome konačno doći kraj i da će situacija normalizovati.

- Stan od nekih 40 kvadrata koji sam ranije iznajmljivao u širem centru Čačka za oko 200, sada košta 400 evra. To je bio veliki udar na kućni budžet, ali vlasnici nekretnina sada koriste svoju priliku da zarade. Prate cene u Beogradu, pa ih na osnovu toga formiraju u Čačku, kaže za RINU Predrag Topalović.

Globalna kriza nije odgovorila brojne investitore od izgradnje i ulaganja, pa je tako upravo Čačak postao veliko gradilište i grad u kome se istovremeno gradi preko deset stambeni zgrada. Cene stanova po kvadratu takođe su vrlo nepredvidive.

Iz agencije za nekretnine kažu da cena stanova zaista jeste u blagom opadanju, ali i da tome nikako ne doprinosi potražnja koja je još uvek velika.

- Cene nekretnina su u nekom blagom opadanju u odnosu na prošlu godinu, polovni stanovi idu negde do 1.000 evra po kvadratu, a novi negde od 1.250 do 1.400 plus PDV.

U principu se najviše traži gradnja koja je stara do deset godina, za to imamo najveću tražnju i naravno tražnja manjih, ne toliko velikih stanova do 50 kvadrata", rekla je Biljana Kićanović iz agencije za nekretnine.

