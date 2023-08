SRBI RAZVIJAJU UNOSNI BIZNIS U GRČKOJ! Prestali da kupuju apartmane jer je ovo put do "zlatne vize", tražnja se povećala

Srbi od početka pandemije korona virusa masovno kupuju hotele u Grčkoj, a oglasi grčkih ili naših agencija koje posluju puni su ponuda hotela koji se cene od pola miliona pa i do 3,5 miliona evra.

Prodaja je porasla najviše na destinacijama koje su Srbima bliske i najbliže, a to su čuvena "tri prsta" i Olimpska regija.

Damjan Rebić ispred agencije za nekretnine Terpos sa sedištem u Leptokariji, potražnja za kupovinom hotela je porasla od pandemije, kao i ponuda, a uglavnom je reč o starijim hotelima kojima je potrebno renoviranje. Iako su, kako navodi, uz to porasle i cene kvarata, oko 70 odsto sa dolaskom inflacije i usled poskupljenja građevinskog materijala, pa je sad prosek od 1.200-2000 evra stigao i do 3.000 evra i dalje se isplati kupiti hotel u Grčkoj jer su se povećale i cene izdavanja.

foto: Shutterstock

"Nekad je bilo 50 evra dnevno u julu i avgustu, sad je došlo i do 80 evra i ljudi to vide kao priliku za dugoročno isplativ biznis", kaže Rebić, koji smatra da je kupovina hotela u Grčkoj posao koji bi trebalo da se isplati za najviše 10 do 15 godina.

Kao neke od razloga za prodaju hotela on navodi želju za izlaskom iz hotelijarskog posla zbog starosti vlasnika.

"Mi u ponudi imamo 12 hotela trenutno, a jedan od njih prodaje čovek pred penzijom čiji sin je direktor banke i ne želi da se bavi hotelijerstvom", kaže Rebić.

Srđan Vukašinović, agent za prodaju u grčkoj agenciji Danakakis, ističe da se tražnja za hotelima naročito povećala ove godne, a kao razlog on navodi činjenicu da se sve više ljudi plaši da drži keš kod sebe ili u bankama i da gledaju da ih ulože u nekretnine. Za hotel treba izdvojiti veću sumu nego za apartmane koji, kako kaže, idu kao "alva" i prodaju se i oni koji još nisu ni započeti, iako su cene i tu porasle.

foto: Shutterstock

Agencija Danakakis u ponudi ima desetak hotela, uglavnom na Halkidikiju, ali i na Krfu, a Vukašinović navodi da njihove cene na prvom mestu diktira blizina mora i lokacija, zatim veličina, starost i stanje u kojem se nalaze.

"Najjeftiniji u našoj ponudi su hoteli od po 540.000 evra na Krfu i u Polihronu, a najskuplji nam je u Pefkohoriju sagrađen 2020. godine, sa 19 apartmana, bazenom i 20 parking mesta, na 400 metara od mora, koji se prodaje za 3,5 miliona evra."

Jedan od motiva za kupovinu skuplje nekretnine u Grčkoj, među kojima su i hoteli, mogućnost dobijanja takozvane grčke zlatne vize.

"Ako kupiš nekretninu ili uložiš u neki posao u Grčkoj najmanje 250.000 evra dobijaš zlatnu vizu, koja važi 5 godina i prvi je korak ka grčkom državljanstvu", navodi Vukašinović.

On dodaje da se za kupovinu hotela interesuju ljudi iz Srbije, ali i iz Severne Makedonije i BiH, dok Rebić ističe da interesenti dolaze i iz sektora hotelijerstva.

"Imali smo na primer jednog kilenta iz Beograda koji već ima hotel i koji je i dole uzeo veliki hotel i renovirao ga, ali naravno javljaju se i ljudi koji nisu hotelijeri, pa smo tako imali zainteresovanog za jedan stari hotel u Paraliji koji je prva linija do mora, sa 50-ak soba, za 1,3 mil evra, koji je hteo za sina da uzme, ali je odustao jer je biznis ipak zahtevan, mora da se bude u Grčkoj i da se vodi posao. Postoji obaveza kupca nekretnine da se dođe minimum jednom godišnje da se obiđe biznis, Grci imaju inspekcije koje su rigorozne, na nedeljnom nivou – za izdavanje računa, za prijavu zaposlenih i slično i kazne su drakonske", navodi Rebić.

Kurir.rs/Mondo/ekapija