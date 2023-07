NOVI DETALJI O HAOSU U WEST 65: Prete čoveku kome su napravili ŠTETU OD 2.000 € - "Rekli su mi da ne zovem policiju"

Nagomilani problemi u Kuli West 65 u Novom Beogradu čini se da su mnogo veći nego što se u prvi mah činilo. Posle pisanja Kurira o ovoj temi, našoj redakciji se javio stanar (ime poznato redakciji), koji ne živi u Kuli West 65, ali je stanar ovog luksuznog stambenog kompleksa.

On tvrdi da je 15. novembra prošle godine izlazio iz garaže i tada se na njegov automobil obrušila rampa. Tom prilikom razbijeni su mu šoferšajbna i stub šoferšajbne. Od tog dana, o tome je već Kurir i pisao, vrata ne rade, a on pokušava da naplati štetu do koje nije došlo njegovom krivicom.

foto: Privatna arhiva

- Ne živim u Kuli već u zgradi Westa pored i kada sam u novembru hteo kolima da izađem na moj auto je pala rampa dužine oko tri metra. U kolima je bila moja porodica, a možete samo da zamislite šta bi se desilo da je pala preko krova koji je od stakla. Verovatno bi neko poginuo! Za popravku automobila sam dao 220.000 dinara - priča naš sagovornik.

PREVARENI Mnogi stanari Kule naglašavaju da se osećaju prevarenim od strane investitora i tvrde da nisu dobili ono što im je obećano kada su im prodati preskupi kvadrati. Da podsetimo, kvadratni metar stana ovde se plaćao više od 5.000 evra. Život u luksuznoj kuli za mnoge stanare je daleko od luksuza, iako su ga debelo iskeširali.

Kada se pomenuti incident dogodio, naš sagovornik se odmah obratio obezbeđenju Westa 65, a oni su mu savetovali da ne zove policiju i da će njihovo osiguranje sve platiti. Međutim, tada kreću problemi.

- Posle toga prvo nisu želeli da me prime, posle nekih veza došao do šefa obezbeđenja, koji mi je rekao da oni ne mogu da mi plate štetu. Tražio sam da se vidim sa gazdom, nisam uspeo i na kraju su mi kao razlog padanja rampe naveli moju prebrzu vožnju. Šta to znači? Zamislite da je neko pored išao peške na mestu bi poginuo - priča on.

1 / 10 Foto: Privatna arhiva

Posle mnogo peripetija, uspeo je da stupi u kontakt sa ženom koja se predstavila kao direktor i tražio da vidi snimak svog izlaska iz garaže kako bi utvrdili kojom brzinom je išao:

- Na snimku se jasno vidi da nisam išao brzo i od tada obećavaju da će rešiti problem i platiti štetu. To se naravno nije dogodilo.

Posle pisanja Kurira i ukazivanja na mnogobrojne probleme koji muče stanare ovog stambenog kompleksa, naš sagovornik je rešio da im se ponovo obrati. Sada mu prete da će ga tužiti zbog davanja neistinitih informacija.

