NAJSKUPLJA KUĆA U NOVOM SADU KOŠTA 2,6 MILIONA EVRA! Vlasnik tvrdi "kao iz bajke", sve pršti od luksuza, evo šta se sve nudi kupcu

Najskuplja vila u Novom Sadu i okolini košta vrtoglavih 2.600.000 evra! Na listi joglašenih je čak 60 onih koje su skuplje od milion dinara! Ona za koju vlasnik potražuje najviše novca prostire se na placu od 1.100 kvadrata. Reč je o kući na dve etaže, sa bilijar stolom, tri kupatila, đakuzijem i velikim dvorištem i tako dalje.

Nešto jeftinija nekretnina od 2,5 miliona je zapravo kuća u okviru koje se nalazi i hostel. Prostire se na blizu 400 kvadrata i poseduje 45 ležajeva. Ostale vile koje su u ponudi su jeftinije, pa ona koja se prostire na 345 kvadrata i poseduje bazen, te se nalazi na Salajci košta dva miliona evra.

Vlasnik navodi u oglasu da je kuća kao iz bajke, a da se nalazi u delu Novog Sada gde žive poznate ličnosti.

- Кuća ima svoja parking mesta na ulici ispred kuće i veliku garažu za 3-4 automobila. U dvorištu prelep bazen sa grejačima i tušem. Letnjikovac sa puno mesta i za veća okupljanja, gde može da se roštilja, druži i slavi sa porodicom i prijateljima. Gradnja kuće je vrlo kvalitetna i čvrsto građena, korišćeni su najskuplji matrijali, sa dobrom izolacijom i stolarijom i podnim grejanjem na gas. Кuća spoljašnjim i unutrašnjim izgledom podseća na dvorac, ima kupole, a unutar kupola su sobe i kupatilo. Unutar kuće je sve puno drvo, kvalitetna keramika je na podu, ogromne sobe sa puno prozora i sobe su okupane sunčevom svetlošću. Кuća poseduje devet spavaćih soba, dva dnevna boravka, dve kuhinje i tri kupatila – opisano je u oglasu.

U Srbiji najtraženije kuće od 70 do 120 kvadrata

U prometu kuća, po Republičkom geodetskom zavodu, u 2022. godini najviše su bile zastupljene one od 70 do 120 metara kvadratnih, njih 47 odsto, zatim kuća do 70, njih 26 odsto i tako dalje. Najčešće su u prometu bili placevi površine od dva do sedam ari – 55 odsto, zatim od sedam do 12 ari – 24 odsto, preko 12 ari – 17 odsto i ispod dva ara – četiri odsto od ukupnog prometa.

foto: Reuters

Uglavnom su to velike kuće koje su, kako navode njihovi vlasnici, građene kvalitetnim materijalima sa prostarnim dvorištima koja poseduju i bazene.

Agenti za nekretnine kažu da oglašene vile dugo čekaju novog vlasnika, a da većih promena u ceni, ponudi i potražnji nije bilo u poslednje tri godine.

Кupci i oni koji potražuju ovakvu vrstu nekretnine su u većini slučajeva naši ljudi koji imaju svoje privatne kompanije.

- Najskuplja kuću koju trenutno imamo u ponudi je na Čardaku i košta 1.500.000 evra. Druga na Dunavu, odnosno na Кamenjaru, košta 1.300.000 evra. Reč je o kućama koja su luksuzne kako po gradnji tako i po opremi. Imaju zatvorene i otvorene bazene, saune, garaže za više automobila. Imaju odličan pogled. To su karakteristike koje utiču na cenu – kaže Danča Slalov direktor jedne agencije.

Po njegovim rečima, ponuđači luksuznih vila su ljudi koji su dugo godina kod nas ili u biznisu ili su ih nasledili od svojih roditelja, rođaka ili su oni koji su dugo bili u inostranstvu.

- Кupci su i naši i stranci. Rusi nisu do sada izražavavali želju da kupuju takvu vrstu nekretnine koja zahteva tolike količine novca, jer su veoma štedljivi, ali su naši ljudi galantni. Reč je o vlasnicima kompanija – kazao je Slalov.

Retko se, kaže, ovakve nekretnine kupuju kešom, uglavnom se da bi ih pazarili zadužuju kreditom.

Podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da je prošle godine najviše kuća prodato u Vojvodini, tačnije Subotici, gde je prometovano čak 1.202 stambena objekta, dok je najskuplji dom prodat u Novom Sadu za vrtoglavih 1.054.990 evra.

kurir.rs/Dnevnik