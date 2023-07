PET KVADRATA U NOVOM SADU KAO KUĆA U BANATU: Ovde možete da se skućite za male pare, bašta se podrazumeva, evo gde je NAJJEFTINIJE

Na domaćem tržištu nekretnina trenutno ima za svakog ponešto, a ko može da bira gde će živeti, ima šansu da za pet kvadrata stana u Novom Sadu kupi lepu kućicu u nekom banatskom selu. Kvadrat u Novom Sadu je oko 2.000 evra, a kuća na selu i manje od 10.000 evra – pa birajte.

Najjeftinije kuće s dvorištem u Vojvodini su u Banatu u selima ka rumunskoj granici i njihova cena ne prelazi 10.000 evra.

Jeftinih kuća ima i u selima u okolini: Jaše Tomića, Kikinde, Nakova, Mokrina, Banatskog Velikog Sela i ostalo. Reč je o kućama sa baštama, dok je za veće parcele zemlje potrebno više novca.

Jedna takva ponuđena je u Jaše Tomića i prostire se na 128 kvadrata. U dvorištu je i pomoćni objekat. Plac je 11 ari, oblika kvadrata i ograđen je u celosti. Voda i struja su isključeni i potrebno je platiti priključke, oko 70.000 dinara struja i 40.000 dinara voda. Čvrsta gradnja je u pitanju i to od cigli, a pomoćni objekat od blokova. U cenu ulaze i stvari koje se nalaze u kući – navedeno je u ogasu, dok vlasnik za nju potražuje 10.000 evra.

Prema rečima agenata reč je o kućama koje je potrebno rekonstruisati, ali su svakako jeftinije od stanova u većim gradovima u čitavoj Srbiji.

Najjeftinija kuća u ponudi nalazi se u mestu Panonija udaljenom od Bačke Topole 15 kilometara i košta 8.500 evra. Reč je o dvojnoj kući koja se prostire na 42 kvadrata.

Cene kuća po Vojvodini su ove godine poskupele, jer su pratile ono što se dešavalo sa tržištem stanova, ali ne u onoj meri kao što je to slučaj sa stanovima u Novom Sadu. To znači da nema više kuća za 5.000 evra kao što je to bio slučaj ranijih godina.

Za kuću u Sonti sa jutrom zemlje i baštom od 1.500 kvadrata gde se nalazi i vinograd treba izdvojiti 30.000 evra, a ona bi po mišljenju agaenata za nekretnine mogla da se proda za najviše 25.000 evra.

MALO SKUPLJE Nešto skuplje i veće kuće za 15.000 evra nalaze se u Plandištu. Trenutno je oglašena kuća od 80 kvdrata, dok isto toliko košta čak 180 kvadrata u Melencima. U Zelenom Polju u okolini Zrenjanina 165 kvadrata takođe košta 15.000 evra, kao i ona u mestu Pivnice kraj Bačke Palanke koja se prostire na blizu 100 kvadrata.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda najviše kuća prodato je u Vojvodini i to u Subotici, gde je u prošloj godini prometovano čak 1.202, dok je najskuplji dom prodat u Novom Sadu za vrtoglavih 1.054.990 evra.

U Subotici je najjeftinija kuća koštala 1.000, a najskuplja 245.000 evra. Takođe, se izdvajaju Zrenjanin i Novi Sad u Vojvodini po broju prodatih kuća, dok su beogradske opštine na prvom mestu u Srbiji. U Zrenjaninu je prošle godine prodato 841, u Novom Sadu 834, dok je u Beogradu prometovano 1.894 kuća.

kurir.rs/ Dnevnik