"ZA OVO 10.000 EVRA DA DOBIJEŠ I DA PEVAŠ" Prodaje se plac sa kućom u Višnjici, zbog cene svi u čudu i pitaju samo jedno (FOTO)

Tržište nekretnina se nije u potpunosti stabilizovalo, jesu kirije počele da padaju, ali cene su i dalje visoke kako za kupovinu, tako i za izdavanje.

Da svi i dalje hoće da uzmu što više novca, pa tako i precenjuju vrednosti nekretnina govori i oglas koji kruži društvenim mrežama.

"Prodajem plac sa starom kućom u Višnjici 3,57 ari. Cena 62.000 evra", navodi se u ovom oglasu koji je objavljen na Fejsbuku u grupi "Prodaja kuća i placeva u okolini Beograda.

"Može li za 70.000?", "Oooo bože Višnjica jeste bukvalno centar BG-a, ali ispade 20.000 ar placa i još platiti da ti sruše kuću uhuhuh", "Za ovo 10.000 evra da dobiješ i da pevaš", neki su od komentara članova grupe koji smatraju da je cena nerealna.

foto: Facebook/Prodaja kuća i placeva u okolini Beograda

"Više od 60.000 za manje od 4 ara. Plus jedno 10.000 evra da se sve sruši jer je kuća ruina. Iskopati stari temelj pa postaviti novi. Bravo, to imanje vredi 80.000 bez kuće. Nema te droge koja bi nekoga nabedila da ti to kupi", dodao je drugi član grupe.

Ima i onih kojima je ovaj oglas razumljiv, te opravdavaju cenu.

"Najjači su komentari ljudi koji niti znaju gde je Višnjica, niti znaju koliko se tamo sada gradi, niti pošto je metar kvadratni stambenog ptostora, niti imaju para, niti su kupci."

Mnogi su se pitali i kad je to Višnjica postala centar Beograda.

"Otkad je Višnjica centar i atraktivna? Tu su uvek kupovali oni koji nemaju para za nešto bliže centru Beograda", smatra drugi član grupe.

(Kurir.rs)