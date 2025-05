Radnici iz Indije, Afrike, Kine i Turske neretko su na gradilištima dominantni. Na početku je bilo neobično, sada smo navikli. Još uvek ih nema na semberskim njivama, ali poljoprivrednici kažu da ne bi imali ništa protiv, jer sezona počinje, a da radi nema ko. Đorđe Vakčić ima preko 9 000 sadnica jagode . On i supruga ne mogu da postignu sve, povremeno ako uspeju da pronađu, u pomoć zovu radnicu .

"Radna snaga, nema više, nema, kaže, smanjene površine. Pa da, zato što nema, neće niko da radi. N: Ali, je li to najveći problem radna snaga u ovom momentu? Pa, između ostaloga, nije, nije presudno, ali, ovaj, dosta, dosta to utiče, utiče sve. Hajde da kažemo, ta globalizacija, da mlađi beže u grad za nekim lakšim poslom. Ovo ipak, jako mukotrpno, teško je, ovaj. Nije, nije, hajde, nešto fizički, nego stalno tu treba", kaže Đorđe Vakčić, Mala Obarska.

Ovih dana stavljaju se folije na zasad lubenica. Obiman je to posao, kaže Milan Blagojević. Morao je da smanji proizvodnju između ostalog i zbog nedostataka radne snage.

"Sve je teško. Proizvodnja je teška i skupa. Nema ni radna snaga, jednostavno nema više ko da radi. Stari više ne mogu, mlade to ne zanima, i samim tim proizvodnja se mora smanjivati. Sve je iskuplja i iskuplja. Ako na kraju krajeva, kada dođemo do kraja, do finala, najteže je tržište. Najteže je prodati", kaže Milan Blagojević, Velika Obarska.