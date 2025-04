Njegov Duke zaustavljen je u polufinalu „Martovskog ludila“ i pored njegovih 27 poena . I izgleda da će to biti prvi i jedini njegov pokušaj da osvoji titulu sa svojim univerzitetom.

Ugovor koji od tinejdžera pravi milionere

Najvažnija stavka u karijerama perspektivnih sportista dok su na koledžu, a koja im može obezbediti finansijsku sigurnost je NIL ugovor. Akronim od Name, Image and Likeness u svojoj najjednostavnijoj prezentaciji opisuje na koje načine student može doći do novčane kompenzacije. Njegovo potpisivanje znači da ime sportiste može da se koristi u različitim marketinškim aktivnostima i promotivnim kampanjama. Kuper Fleg ima nekoliko potpisanih ugovora sa različitim brendovima (4,8 miliona), ali njegova zarada nije najveća od koledž potpisnika NIL-a bez obzira na „hajp“ oko „Plavog đavolka“, kako tepaju košarkašima Duke-a.