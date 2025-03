- Kada smo pokrenuli konferenciju, bili smo nepoznati i bilo je teško doći do startapa koji su tek na početku. Kako smo polako gradili brend i trudili se doneti pravu vrednost startapima, to se rapidno promenilo. Veliki nagradni fond značajno je doprineo tome. Ove godine smo primili najveći broj prijava otkad smo krenuli. Bilo je teško suziti izbor jer su startapi izvanredni, dolaze iz cele Evrope i bave se raznim oblastima unutar FinTecha.

- Ceo žiri sastavljen je od investitora. To su ljudi koji su videli hiljade startapova i uložili u desetine. Videli su slične ili identične ideje koje ćete im predstaviti. Budite jasni i konkretni u vezi s vrednošću koju vaše rešenje donosi korisnicima. Investitori ne ulažu u ideje, već u timove koji razumeju šta rade, znaju za koga to rade i kako to monetizovati, odnosno one koji znaju kako reagovati kada proizvod koji razvijaju ne rezonira kod korisnika.