VODAVODA je posebna, ne samo zbog svoje prepoznatljive ambalaže i prepoznatljivog dizajna, koji je u Italiji proglašen za jednu od tri najlepše flaše na svetu, već uvek ističem da je sadržaj u flaši, koji je priroda dizajnirala, mnogo bolji i vredniji od savršene ambalaže, koju je dizajnirao čovek. VODAVODA se flašira u Domu Vode, koji ima takav naziv zbog toga što izražava istinu i suštinu. Mnogi ljudi smatraju da sve flaširane vode dolaze sa izvora, da voda ide pravo u flašu. To nije tako, naprotiv. Vrlo su retke vode koje se direktno sa izvora i bez ikakve prerade flaširaju - a takva je VODAVODA. Ogromna većina naših konkurentskih voda prolazi kroz proces hemijske filtracije, da bi se u vodu koja dolazi iz zemlje nešto dodalo ili da bi joj se nešto oduzelo kako bi se postigao željeni ukus. To jeste uobičajeno u mnogim proizvodnjama. VODAVODA dolazi sa dubine od 605 metara, iz arteškog bunara, i zaštićena je sa 200 metara nepropusnih stena, tako da nikakve promene atmosferskih prilika ne utiču na njen sastav. Zahvaljujući tome, do potrošača stiže u flaši onako kako su je bog i priroda stvorili. A to je zaista prava retkost. Ako bismo napravili poređenje - svaka jabuka je dobra, ali samo neprskana jabuka je najbolja. Isto važi i za vodu.