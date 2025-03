- Iako mnogi zamišljaju život na selu kao surov i naporan, ja to ne bih rekla. Zahteva odricanje, ali meni je lepo i volim ovaj posao. Moj svaki dan počinje rano, mužom krava i sređivanjem štale, a zatim se nastavlja u kući, uz pripremu doručka i brigu o deci. Popodne opet odlazim do štale, a uveče sledi nova muža. Noći su ponekad ispunjene brigom o kravama koje se tele, ali to mi ne predstavlja napor. To je moj život i posao, u kom pronalazim zadovoljstvo - kaže Jelica.