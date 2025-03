Krajem osamdesetih postao je ugostitelj. Ljudi su sada u njegovom društvu istinski uživali. Postao je jedan od onih koji su svojim pogledima na hranu i vino oblikovali slovenačku gastronomiju kakvu danas poznajemo, i to mu se mora priznati. Bio je napredni učitelj za to vreme. On je jedna od najzanimljivijih ličnosti u ovoj branši u Sloveniji, a zbog svojih korena „i šire“, na prostoru od Triglava do Vardara, da sada ne sitničarimo.