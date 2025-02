Uz iglu, konac i vešte ruke, nasmejani jorgandžija sa Dorćola nastavlja tradiciju starog zanata koji polako izumire. On jeste jorgandžija starog kova i svojim majstorstvom nastavlja zanatske veštine svog dede koji ga je uveo u posao. Ipak, pitanje je ko će ga naslediti.

"Deda po majci, Živorad Ilić, uveo me u zanat", priseća se Predrag, dodajući da je kao dete često dolazio u njegovu radionicu da se igra. Kada je 1998. godine upisao fakultet, počeo je da mu pomaže: "Češljao sam vunu, parao jorgane i dušeke. Pomagao sam malo po malo, a deda mi je davao pare. I, on me ipak sa namerom naučio da radim ovaj zanat kako treba", kaže jorgandžija.