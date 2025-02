- Rastao sam u velikoj porodici, bilo nas je sedmoro dece i navikli smo od malena da radimo sa roditeljima na njivi. Potičem iz radničke porodice, ali smo obrađivali i zemlju, tako da sam već kao dečak pomogao u tim poslovima. Prvi novac počeo sam da zarađujem sa 16 godina, otprilike, i to tako što sam tokom leta išao da kosim. Bilo je to vreme kada roditelji nisu mogli da obezbede deci letovanje, kao što je to danas slučaj, nego da bih otišao na more, morao sam da nađem način da sam zaradim novac. Nije to ni bio lak posao, ali pošto mi rad na polju nije bio stran, nije mi teško palo. Kosio bih onoliko dana, tokom leta, koliko mi je bilo potrebno da sebi platim put na more – seća se Vukadinović svog prvog posla i dodaje da su to bila vremena kada se skromnije i drugačije živelo.