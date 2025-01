Bonsai nije samo hobi, već i umetnička forma koja zahteva posvećenost i duboko razumevanje biljaka. To je drevna umetnost uzgoja minijaturnog drveća u kontejnerima. Sama reč "bonsai" potiče iz japanskog jezika, gde "bon" znači kontejner, a "sai" znači drvo. Iako ova umetnost potiče iz Kine, Japanci su je razvili i popularizovali do forme i stila koji je i danas prepoznatljiv.

IIšli smo u bioskop da gledamo kineske filmove, a posebno mi se dopalo to malo drvo, staro i tako sićušno, skoro džepno. Sećam se, jednom, kada smo imali samo dva televizijska kanala, gledala sam čoveka, ne sećam se da li je bio Kinez ili Japanac, koji je objašnjavao kako se uzgaja bonsai. Počela sam to da radim kao dete i ta ljubav traje do danas“, kaže Dalmatinka.