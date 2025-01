Ipak, oni koji se bave ovom delatnošću ističu da je to rudarski rad i da nikada nisu sigurni da li će biti vode na mestu gde buše, te da je za njegovu isplativost potrebno sklopiti oko 50 poslova godišnje. Cene se kreću od 25.000 dinara do više miliona, u zavisnosti od veličine i kapaciteta bunara, kao i od dubine iz koje se izvlači voda.

Bunari se koriste i za snabdevanje domaćinstava, pa i vikendaša, tamo gde nema površinske vode ili kvalitet vode nije odgovarajući. Poslednjih godina na kopanje bunara odlučuju se i vlasnici pasivnih kuća, kao i oni koji ugrađuju toplotne pumpe, pa je nekada za ovu vrstu energetskog rešenja potrebno iskopati dva do tri bunara, kako bi se voda dovela do kuće, ali i vratila u zemlju.

- U ovom poslu postoji veliki rizik, nikada ne znate do kraja da li će vode biti na mestu gde bušite, bez obzira na mape i pretpripremni postupak. U Vojvodini uglavnom ima vode, ali to je rudarski posao. Pritom, bunari traju godin ama ako se pravilno održavaju, tako da se ne buše svaki čas i nema posla baš za sve - kaže Emil Šuranji, vlasnik firme „NaturAqua- iz Temerina.

On napominje da je najčešći problem sa kojim se susretao u ovom poslu rad pumpi za vodu, koje nekada, zbog sastava vode, mogu brzo da „zaribaju“. Takav slučaj imali su prilikom rada u Ritopeku.

– Najveći trošak u našem poslu je gorivo, za šest dana ode 1.500 litara dizela. Tu je i mehanizacija, pa voda za bušenje, oko 30 kubika, kao i radnici. Kad sve sračunamo i odbijemo, ostaje 10 odsto zarade od čitavog posla - priča Šuranji, koji ističe da mu je cilj da čuva vodu kada god i gde god je to moguće, posebno u slučaju ugradnji toplotnih pumpi.

– Ima korisnika toplotnih pumpi koji hoće da uštede, pa vodu ispuštaju u kanalizaciju, ali uvek se trudim da im skrenem pažnju da to tako ne bi smelo da se radi. Ja sam puno poslova na bunarima imao u Elemiru i Zrenjaninu, jer ljudima treba voda. Nekada su to perionice van grada, nekada porodične kuće ili poljoprivredna gazdinstva. To nisu velike dubine na kojima radim, ali bunari imaju trajnost. Ukoliko presuši, uglavnom se buši novi bunar – kaže Ladanji.