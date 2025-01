- Moja želja je zapravo bila da ja nastavim tatinim stopama, da se bavim poljoprivredom, ali nemam neku podršku jer prosto on je iskusniji, on je prošao sve i zna šta mene čeka i nije lako. Tako da je njegova želja bila i da upišem fakultet, da studiram, da posle imam svoj posao, svoju karijeru... Trenutno sam ja podeljena na dve strane, stranu koju bih ja volela i na fakultet. Ne mogu da kažem, volim ja i biohemiju , ali ovo je moja kuća. moje selo, ovde sam rođena, ovde sam odrasla. Odgajana sam tako da znam da radim, da mi nije teško niti sramota da radim. Pomažem tati, posebno leti kada imam manje obaveza na fakultetu. Dok on vozi kombajn, ja vršim transport do mlina. Takođe volim da orem, najviše volim da radim da drljačom, tada mi je mozak na paši - kaže Tamara kroz osmeh za Jutjub kanal "Mačva info", te dodaje da joj rad sa novim mašinama nije problem zbog čega cela porodica teži da se što pre i što više opreme savremenim mašinama.