Po drugi put u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ 21. decembra okupiće inspirativne preduzetnice, socijalna preduzeća, startape i radne centre organizacija civilnog društva koje su osnovale ili vode žene na prazničnom Erste bazaru #verujusebe, koji će trajati od 11 do 15 časova, a ulaz tog dana biće besplatan.

Ovaj događaj pruža jedinstvenu priliku za kupovinu poklona sa pričom, dok najmlađe očekuje zabavno-edukativni program i predstava „Čuvari Zmajevog blaga“. Ovogodišnji bazar donosi bogatu ponudu rukotvorina i proizvoda: od zdravih poslastica i zimnice do ručno izrađenih modnih dodataka, sapuna i dekorativnih predmeta. Svaki proizvod nosi jedinstvenu priču o upornosti, kreativnosti i solidarnosti.

Po prvi put na Erste bazaru učestovaće i žensko preduzeće Sto i Stolice, koje će posetioce obradovati ručno izrađenim čivilucima, klub stočićima i stalcima za kišobrane. Tu će biti i udruženje Women on the Way koje zapošljava žene izbeglice. Ručno oslikane torbe, majice, neseseri i narukvice od staklenih perlica deo su njihovog asortimana. Udruženje distrofičara južnobačkog okruga koje okuplja decu i mlade predstaviće rukotvorine poput heklanih igračaka i novogodišnjih ukrasa, dok će poslastičarnica Utočište ponuditi sicilijanske, italijanske i bliskoistočne dezerte. Tu su i elegantni proizvodi Modernissime, unikatne čestitke i staklene kugle iz Mazek

dizajna, izrađene od recikliranih materijala.